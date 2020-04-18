Красивый маникюр дома: в моде ногти цвета черной смородины - фото

Вопреки многим неудобствам, есть в карантине один огромный плюс. Сейчас пришло то время под названием "когда-нибудь", на которое вы много чего откладывали.

Скажем, душа просила чего-то неординарного, а дресс-код в офисе этого не позволял.

Так вот, пришло время экспериментов и исполнения желаний.

Черный маникюр вы могли отложить на потом по разным причинам. А сейчас, когда вы оттачиваете мастерство и делаете маникюр дома самостоятельно, можете покрасить свои ногти в черный цвет и убедиться в том, что это самый стильный маникюр.

Весенний маникюр черного цвета подчеркнет характер, добавит шарма и изысканности. Особенно привлекательно черный маникюр выглядит на коротких ногтях.

Цвет смолы и черной смородины часто связывают с авторитарностью и бескомпромиссностью. Неудивительно, что именно этот оттенок преобладает в современном деловом мире — мире, где выживают сильнейшие. Но при этом черный не является агрессивным цветом.

И еще: черный цвет – это из самых универсальных цветов, а все потому, что является отличным фоном для любых украшений.

Главред собрал самые главные тренды весеннего черного маникюра, а в нашей фотогалерее – самые яркие образцы маникюра черного цвета – смотрите, пробуйте, и рисуйте!

Модный черный маникюр 2020 дома: главные тренды

Самый красивый маникюр черный – это классика

Для начала можете просто покрасить ногти черным лаком. Сам по себе цвет очень сильный и самодостаточный. А потом понемногу добавляйте украшения, можете начать с ярких точек. Черный цвет хорошо сочетается с розовым, красным, голубым, желтым. Можно один-два ногтя украсить мелкими камушками или интересными накйлейками. Главное, не переборщить, ибо одно лишнее движение – и модный образ станет вульгарным.

Черно-красный маникюр на короткие ногти

Идеальный черно-красный маникюр – это по три ногтя красные и по два черные, или наоборот – по три черные и по два красные. В принципе, уже на этом можно остановиться. Тем более, что черный и красный – цвета, которые отлично дополняют друг друга.

Черно-белый маникюр 2020 весна

Сочетание черного и белого всегда выглядит уместно и стильно. Черный маникюр в белый горошек, или белый маникюр в черный горошек – оба варианта дизайна ногтей прекрасны. Черный маникюр с полосками – горизонтальными, вертикальными или по диагонали – рисуйте, что придет в голову, эти два цвета вряд ли можно чем-то испортить.

Черный французский маникюр

Черный френч с тонкой улыбкой – вершина элегантности. Довольно популярный вариант модного черного французского маникюра – это когда на черные ногти наносят тоненькую серебристую продольную полоску, которая визуально удлиняет ногти.

Читайте такжеМаникюр на короткие ногти дома - маникюр марсала и красные ногти: фотоНапомним, ранее Главред подготовил простую пошаговую инструкцию, которая поможет быстро снять гель-лак самостоятельно дома, при этом ваши ногти не будут повреждены и сохранят здоровье. Для того, чтобы снять гель-лак, понадобится средство для снятия лака с ацетоном 100%, ватные диски, пилочка, маникюрные палочки и фольга.