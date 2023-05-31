Что добавляет возраст женщине после 40 лет: 8 вещей, которые нужно исправить

Если хотите знать, что старит женщину больше всего, то это устаревшая прическа. Точнее, если вы десятилетиями не меняете силуэт. Но не только!

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После 40 лет женщина должна выбирать юбку с умом / коллаж: Главред, фото: instagram/sisterdesignuk, thefrenchshoppe

Женщина в 40 лет должна научиться носить только те вещи, которые ей нравятся, и выбросить то, что вызывает неоднозначные эмоции и банально не подходит. Кроме того, в этом возрасте нужно быть честной с собой и принять себя настоящую. В этом заключается настоящий секрет молодости! Вы мечтаете выглядеть моложе своих лет? Вам интересно, что добавляет возраст женщине после 40 лет? В этой статье мы расскажем о 8 главных ошибках, которые мешают быть счастливой.

Итак, что придает возраст женщине после 40 лет – 8 вещей, которые нужно исправить, если хотите выглядеть намного моложе:

1. Неправильный макияж глаз. Когда мы становимся старше, цвет нашей кожи становится мягким, и темные или яркие цвета, которые раньше удачно дополняли образ, теперь могут работать против нас. Вспомните, сколько вам было лет, когда вы научились наносить макияж. Если вы до сих пор используете те же техники и цвета, то самое время их изменить и адаптировать к современным трендам. В идеале вы должны найти баланс между естественным и гламурным макияжем глаз.

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2. Густая тональная основа. Откажитесь от привычки наносить на лицо толстый слой тональной основы. Будьте увереннее в себе и не пытайтесь "замуровать лицо". Воспользуйтесь тонированным увлажняющим кремом или более легкой основой, нанесите ее только на центр лица и растушуйте наружу.

3. Темная помада. Ничто так не старит женщину, как темная помада. Дело в том, что наши губы с возрастом становятся тоньше, а темный или матовый цвет делает губы еще более тонкими. Поэтому лучше ориентируйтесь на светлые оттенки помады и будете выглядеть намного моложе.

Темная помада старит женщину после 40 лет / фото: instagram/michela_somma_makeup

4. Очень тонкие брови. Мода на брови постоянно меняется, и если вы когда-то подобрали для себя удачную форму, то 40 лет – именно тот возраст, когда пора пересмотреть этот выбор. Старайтесь не выщипывать брови слишком усердно, ведь тонки брови давно не в тренде. Более того, вы можете банально не отрастить свои брови.

5. Прическа, которая не меняется годами. Если хотите знать, что старит женщину больше всего, то это устаревшая прическа. Точнее, если вы десятилетиями не меняете силуэт. Если ваш парикмахер все время на протяжении десятилетий стрижет вас одинаково, то пора что-то поменять. Тем более, что наши волосы с возрастом меняются, и форма лица, поэтому то, что подходило идеально в 30, может быть не слишком удачным в 40.

Прическа, которая не меняется годами, старит / фото: instagram/venus_barbyfrancy

6. Слишком много черной одежды. Никто не спорит - черная одежда может быть классной. Более того, она визуально стройнит фигуру. Однако старайтесь избегать носить черный возле лица, ведь так вы делаете морщинки и темные круги под глазами более заметными. Конечно, это вовсе не значит, что вы должны полностью отказаться от черного, но вам нужно комбинировать его с другими элементами гардероба с умом.

7. Одежда без формы. Одежда для женщин 40-45 лет не должна быть слишком свободной. Несмотря на то, что в последнее время оверсайз в тренде, не стоит этим злоупотреблять. Не пытайтесь замаскировать проблемные зоны – так вы выглядите намного старше и только подчеркиваете то, что вас беспокоит. Идея состоит в том, чтобы подчеркнуть то, что вам нравится, а не скрыть всю фигуру.

Одежда без формы старит женщину / фото: instagram/italysizeplus

8. Юбки миди. Как не обабиться после 40 лет? Все просто: очень аккуратно подбирайте юбку. Да, в моду снова вернулись юбки средней длины, но не всем они подходят. Самое главное при выборе юбки – подобрать длину, которая заканчивается на тончайшей части ваших ног. В противном случае готовьтесь к тому, что будете выглядеть старше, чем вы есть на самом деле.

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