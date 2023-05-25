Что должно быть в гардеробе женщины за 40 летом: 4 вещи для стильного образа

Если хотите знать, как одеваться в 40 лет, чтобы выглядеть моложе, то обратите внимание на шорты. Но не только!

https://glavred.info/fashion/chto-dolzhno-byt-v-garderobe-zhenshchiny-za-40-letom-4-veshchi-dlya-stilnogo-obraza-10472851.html Ссылка скопирована

Летний гардероб женщины после 40 лет / коллаж: Главред, фото: instagram/vanillafermoy, verbenabtq

Одеваться в жару не должно быть тяжело, особенно, если вам уже за 40 лет. Наоборот, процесс создания образа должен быть максимально удобным. Для этого нужно немного постараться и создать летний базовый гардероб, который будет включать вещи на каждый день.

Мы сегодня расскажем вам о том, что должно быть в гардеробе женщины за 40 летом, чтобы не терять время, которое можно провести намного лучше, чем копаясь в шкафу. Наши простые модные подсказки помогут вам быстро ориентироваться в трендах и всегда выглядеть стильно и эффектно.

Есть минимум 4 вещи, которые помогут легко создать повседневные оригинальные образы для женщин 40 лет. При этом вполне возможно, что кое-что из этого списка у вас уже есть, ведь это классическая одежда, которая практически всегда в моде.

видео дня

Итак, что входит в базовый летний гардероб женщины после 40 лет – 4 вещи, чтобы каждый день выглядеть королевой:

1. Платье, которое вам нравится. Базовый летний гардероб 2023 сложно представить без красивого платья средней длины, которое подойдет и для офиса, и для пикника. Такое платье вовсе не должно быть классическим – главное, чтобы это платье покорило вас и вызывало приятные эмоции, и тогда вы сможете его носить постоянно.

Платье - основа базового гардероба женщины после 40 лет летом/ фото: instagram/casa_laura_solingen

2. Льняная рубашка. Одежда для женщин 40-45 лет должна позволять вам выглядеть стильно даже в самые жаркие дни. Лен – чудесный материал, который всегда в тренде, он и удобен, и красиво выглядит – иными словами, он обязателен в вашем летнем гардеробе. Идеальным решением в 2023 году станет льняная рубашка – в полоску или однотонная.

Льняная рубашка - хорошее решение для лета / фото: instagram/coal.and.ice.boutique

3. Шорты, в которых вам комфортно. Если хотите знать, как одеваться в 40 лет, чтобы выглядеть моложе, то обратите внимание на шорты. Они просто должны быть в вашем летнем гардеробе. Особого внимания в сезоне лето 2023 заслуживают удлиненные джинсовые шорты, которые вы можете носить с чем угодно: от льняной рубашки до романтической блузки.

Особого внимания в сезоне лето 2023 заслуживают удлиненные джинсовые шорты / фото: instagram/magdameg_style

4. Пышная юбка-миди. Летний гардероб для женщины 40 лет сложно представить без юбки средней длины. Пышная легкая юбка поможет чувствовать себя комфортно и в то же время эффектно в очень жаркие дни. Это может быть классическая белая юбка, темная или вариант с узорами. Носить такую юбку можно и с босоножками, и с кроссовками – в любом случае будете выглядеть стильно.

Пышная юбка-миди летом станет находкой для женщин после 40 / фото: instagram/busracoruhlu

Вам может быть интересно: