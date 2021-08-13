Как сузить поры на лице: 5 продуктов-помощников, которые есть на каждой кухне

Как сузить поры / elcomercio.pe

Как сузить поры на лице в домашних условиях? Этим вопросом чаще всего задаются те, кому от природы досталась жирная и комбинированная кожа. Чтобы избавиться от назойливых черных точек стоит зайти на кухню – простые средства помогут привести кожу лица в порядок.

О том, какие продукты питания могут усугубить состояние кожных покровов, читайте в нашем материале: Как испортить кожу лица: названы продукты-"вредители".

Как избавиться от расширенных пор на лице

Для того, чтобы кожа лица не приносила волнений, стоит помнить о том, что вкупе с процедурами по уходу дома необходимо придерживаться принципов правильного питания исключить вредные привычки и регулярно посещать косметолога.

Мед и сахар

Этот простой скраб поможет очистить кожу и сделать поры менее заметными. Питательные свойства меда, позитивно скажутся на здоровье эпидермиса, насыщая его ценными веществами.

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Для приготовления скраба нужно смешать 1 ст.л. сахара (лучше коричневого) с 1 ст.л меда и добавить несколько капель лимонного сока. Средство нанести на участки с расширенными порами и сделать легкий массаж. Завершить процедуру нужно нанесением увлажняющего крема для подходящего типа кожи.

Лимонный сок

Желтые цитрусовые не только хорошо стягивают поры, но и осветляют лицо. Сок лимона – одно из самых эффективных и доступных средств для лечения угрей и высыпаний. Поможет он и очистить поры.

Смешайте 1 ч.л. лимонного сока с 1 ч.л. сливок и нанесите смесь на лицо. Держите маску 20 минут, затем смойте прохладной водой.

Яичный белок

Маски с добавлением яичного белка благотворно сказываются на состоянии кожи. Он поможет устранить излишки жира и тонизировать кожу.

Приготовить маску из яичных белков просто. Вам нужно смешать 1 яичный белок с 2 ст.л. сока лимона и овсяных хлопьев. Нанести средство на предварительно очищенную кожу и подождать 30 минут. Смывать маску нужно прохладной водой. Для наилучшего результата повторять процедуру 2 раза в неделю.

Пищевая сода

Этот продукт кондитерской промышленности обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами и отлично подходит для лечения проблем кожи. Она регулирует рН баланс дермы и предотвращает появление новых высыпаний.

Смешайте 2 ст.л. пищевой соды с двумя столовыми ложками теплой чистой воды, перемешайте и нанесите на лицо легкими круговыми движениями. Аккуратно массируйте в течении 1 минуты, затем тщательно смойте пасту с лица и нанесите увлажняющий крем.

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Петрушка

Петрушка обладает вяжущим действием, осветляет и выводит токсины. Ее широко применяют в борьбе с высыпаниями и покраснениями.

Приготовить маску не составит труда, нужно мелко нарезать коренья, чтобы они путили сок и добавить в 1 ст.л. кашицы 2 ст.л. кефира или йогурта. Нанести смесь на лицо, подождать 15-20 минут и смыть прохладной водой.

Как сузить поры народными средствами / tobiporada.com.ua

Как сузить поры на лице в домашних условиях: простые правила

Чтобы процесс ухода за кожей был максимально эффективным, а результаты порадовали нужно придерживаться нескольких правил:

Регулярность ухода – выполняйте процедуры 2 раза в неделю

Этапы ухода – не забывайте, что перед процедурой нужно снять макияж или солнцезащитное средство, использовать гель для умывания, а после – увлажнить эпидермис.

Используйте комплексный подход к решению проблемы – откажитесь от вредной пищи и пагубных привычек.

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