УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Как сузить поры на лице: 5 продуктов-помощников, которые есть на каждой кухне

13 августа 2021, 15:23

Необходимые продукты для здоровья и красоты кожи всегда под рукой

Как сузить поры
Как сузить поры / elcomercio.pe

Как сузить поры на лице в домашних условиях? Этим вопросом чаще всего задаются те, кому от природы досталась жирная и комбинированная кожа. Чтобы избавиться от назойливых черных точек стоит зайти на кухню – простые средства помогут привести кожу лица в порядок.

О том, какие продукты питания могут усугубить состояние кожных покровов, читайте в нашем материале: Как испортить кожу лица: названы продукты-"вредители".

Как избавиться от расширенных пор на лице

Для того, чтобы кожа лица не приносила волнений, стоит помнить о том, что вкупе с процедурами по уходу дома необходимо придерживаться принципов правильного питания исключить вредные привычки и регулярно посещать косметолога.

Мед и сахар

Этот простой скраб поможет очистить кожу и сделать поры менее заметными. Питательные свойства меда, позитивно скажутся на здоровье эпидермиса, насыщая его ценными веществами.

Реклама

Для приготовления скраба нужно смешать 1 ст.л. сахара (лучше коричневого) с 1 ст.л меда и добавить несколько капель лимонного сока. Средство нанести на участки с расширенными порами и сделать легкий массаж. Завершить процедуру нужно нанесением увлажняющего крема для подходящего типа кожи.

Лимонный сок

Желтые цитрусовые не только хорошо стягивают поры, но и осветляют лицо. Сок лимона – одно из самых эффективных и доступных средств для лечения угрей и высыпаний. Поможет он и очистить поры.

Смешайте 1 ч.л. лимонного сока с 1 ч.л. сливок и нанесите смесь на лицо. Держите маску 20 минут, затем смойте прохладной водой.

Яичный белок

Маски с добавлением яичного белка благотворно сказываются на состоянии кожи. Он поможет устранить излишки жира и тонизировать кожу.

Приготовить маску из яичных белков просто. Вам нужно смешать 1 яичный белок с 2 ст.л. сока лимона и овсяных хлопьев. Нанести средство на предварительно очищенную кожу и подождать 30 минут. Смывать маску нужно прохладной водой. Для наилучшего результата повторять процедуру 2 раза в неделю.

Пищевая сода

Этот продукт кондитерской промышленности обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами и отлично подходит для лечения проблем кожи. Она регулирует рН баланс дермы и предотвращает появление новых высыпаний.

Смешайте 2 ст.л. пищевой соды с двумя столовыми ложками теплой чистой воды, перемешайте и нанесите на лицо легкими круговыми движениями. Аккуратно массируйте в течении 1 минуты, затем тщательно смойте пасту с лица и нанесите увлажняющий крем.

Читайте такжеСупер-модель объяснила, как сохранить молодость и красоту кожи до старости

Петрушка

Петрушка обладает вяжущим действием, осветляет и выводит токсины. Ее широко применяют в борьбе с высыпаниями и покраснениями.

Приготовить маску не составит труда, нужно мелко нарезать коренья, чтобы они путили сок и добавить в 1 ст.л. кашицы 2 ст.л. кефира или йогурта. Нанести смесь на лицо, подождать 15-20 минут и смыть прохладной водой.

Как сузить поры домашними средствами
Как сузить поры народными средствами / tobiporada.com.ua

Как сузить поры на лице в домашних условиях: простые правила

Чтобы процесс ухода за кожей был максимально эффективным, а результаты порадовали нужно придерживаться нескольких правил:

  • Регулярность ухода – выполняйте процедуры 2 раза в неделю
  • Этапы ухода – не забывайте, что перед процедурой нужно снять макияж или солнцезащитное средство, использовать гель для умывания, а после – увлажнить эпидермис.
  • Используйте комплексный подход к решению проблемы – откажитесь от вредной пищи и пагубных привычек.

Также мы писали про семь вещей, которые дерматологи делают каждый день для здоровья кожи.

здоровье кожа
Сейчас вы просматриваете новость «Как сузить поры на лице: 5 продуктов-помощников, которые есть на каждой кухне». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Всего за сутки в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая водаВсего за сутки в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая вода "Повсюду плавают ядовитые медузы": туристы вновь показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке"Повсюду плавают ядовитые медузы": туристы вновь показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке Бухгалтеры, экономисты и юристы могут исчезнуть к 2030 году: 13 "ненужных" профессий в будущемБухгалтеры, экономисты и юристы могут исчезнуть к 2030 году: 13 "ненужных" профессий в будущем На смену ливням придет другая напасть: астролог рассказал о погоде в Украине в августе 2021На смену ливням придет другая напасть: астролог рассказал о погоде в Украине в августе 2021 Помощник Ротару рассказал правду о силиконовой маске певицыПомощник Ротару рассказал правду о силиконовой маске певицы

Последние новости

15:23

Как сузить поры на лице: 5 продуктов-помощников, которые есть на каждой кухне

15:19

Ущерб на 57$ миллионов: в Жулянах задержали топ-чиновника, пытавшегося сбежать из Украины

15:07

На Виннитчине к Дню Независимости вырастили яблоки с тризубцами

14:59

В Киеве женщина умерла после прививки Moderna: стали известны официальные выводы экспертизы Видео

14:45

MamaRika в одном белье завела Сеть горячим селфи через неделю после родов

Реклама
14:39

Самая вкусная фасоль на зиму, как в магазине: невероятно простой пошаговый рецепт Видео

14:16

"Не надо судить людей по обложке": 61-летняя бабушка и 24-летний парень решили пожениться

14:02

"Заново учится ходить": МакSим выписалась после двух месяцев лечения

13:52

Тина Кароль и Kazka записали дует Зірочка для нового альбома Видео

13:37

В Тернопольской области 9-месячный ребенок заболел "индийским" коронавирусом Дельта: он в больнице Видео

13:35

Меркель отправится к Путину в Москву перед встречей с Зеленским в Украине Видео

13:33

"Хотел спасти мир": в США мужчина застрелил своих маленьких детей из-за страха перед рептилоидами

13:24

Совершивший каминг-аут Melovin рассказал о своих регулярных занятиях с психотерапевтом

13:04

Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: пустые обещания или серьезный разговор Видео

12:42

Работа школ, транспорт и бонусы для уколовшихся от COVID-19: каким будет новый локдаун в Украине Видео

12:28

"Большая стройка" в этом году начнет консервацию легендарных объектов Чернобыльской зоны - Тимошенко

12:16

Светлана Лобода выпустила вторую украиноязычную песню за свою карьеру певицы Видео

11:58

Джейми Спирс отказался быть опекуном Бритни Спирс - назвали причины

11:43

Оккупированную Керчь затопило, жителей готовят к эвакуации Видео

11:30

Смертельный взрыв в Воронеже: умерла еще одна пассажирка автобуса, число пострадавших выросло Видео

Реклама
11:21

Любовный гороскоп на неделю 16-22 августа: разочарование, сюрпризы или предложение руки и сердца Видео

10:36

Сильная боль и страдания перед смертью: в Одессе мужчина застрелил собаку во время дрессировки

10:07

Коронавирусом через пару лет будут болеть только дети - исследование

09:38

В Украине в два раза выросло число зараженных "Дельта"-штаммом коронавируса

09:21

Пятница 13: чем так страшна, приметы и что происходит в этот день Видео

09:07

Будет ад: климатолог раскрыла сценарии изменения климата в Украине

08:57

Жуткая жара и кое-где ливни: прогноз погоды в Украине на 13 августа Видео

08:20

В Карпатах построили часовню на месте "явления дьявола": опубликовано фото

08:18

В Украине резко подскочило число жертв коронавируса за сутки

07:50

"Набросилась со шваброй": муж участницы шоу Панянка-селянка признался, за что убил супругу Видео

07:45

В нетрях Мордора неслабо "рвануло", зарево видно до сих пор мнение

07:42

В Киеве в ресторане мужчина на виду у всех стрелял в своего противника Видео

07:13

В Одессе голый парень разжигал огонь на мемориале — его увезли в психбольницу Видео

07:10

Указ Путина и поглощение Россией Беларуси: в Слуге народа предупредили об ударе Лукашенко по Украине Видео

06:40

Взрыв автобуса в Воронеже: возросло число пострадавших, девушке оторвало ноги - она скончалась Видео

06:30

У нас больше нет ресурса, чтобы давать политикам время в кредит мнение

06:02

Лунный календарь стрижек на неделю 16-22 августа: самый лучший день для новой прически Видео

05:53

Транзит газа через Украину и сценарий по СП-2: эксперт объявила о плане Б Киева и Вашингтона Видео

05:44

Надя Дорофеева в топике и шортиках произвела фурор растяжкой и аппетитными формами

05:28

Врач из Израиля назвал самую эффективную вакцину от штамма коронавируса Дельта

Реклама
05:02

Ученые предсказали новые катастрофические для Земли результаты таяния льдов

04:45

"Готовьтесь к худшему": Комаровский дал мрачный прогноз насчет вспышки COVID-19 осенью

04:22

Финансовый гороскоп на неделю 16-22 августа: кредиты, удачные покупки или неожиданный подарок Видео

03:50

Стерилизация вместо стрижки: в Киеве врачи ветклиники допустили роковую ошибку

03:14

Международный день левши: история праздника, поздравления и картинки

02:39

Ученые нашли новый и необычный признак скорого сердечного приступа

02:11

Анита Луценко в прозрачном боди без трусов произвела фурор в провокационной позе

01:37

Кому и почему нельзя увлекаться красным мясом: эксперт предупредила об опасности

00:51

Ученые выяснили, почему после коронавируса ухудшается память

00:19

Гороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или измены

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять