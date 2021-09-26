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Как выглядеть моложе после 40 лет: советы, чтобы повернуть время вспять

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

26 сентября 2021, 17:42

Существует много способов выглядеть моложе после 40 лет. При этом некоторые из них не требуют особых усилий и времени. Зато результат вас приятно удивит.

В 40 лет нужно выбросить старые вещи / Instagram

Когда вы переступаете порог 40-летия, ничего особенно в вашей жизни не происходит. Вы можете смело продолжать носить ту же одежду, что и в 30, и не менять свои привычки. Но если вовремя не остановиться и не пересмотреть "свой механизм", то есть риск того, что очень быстро "батарейки сядут" и появится деморализирующее ощущение, что все лучшее уже позади, а впереди – только болезни, морщины и седые волосы.

Но вы должны понять, что существует много способов выглядеть моложе после 40 лет. При этом некоторые из них не требуют особых усилий и времени. Хотя это вовсе не означает, что можно расслабиться.

Мы сегодня расскажем вам о том, как выглядеть моложе в этом потрясающем возрасте, когда многое только начинается. Наши рекомендации помогут вам повернуть время вспять и почувствовать себя на много лет моложе, чем вы есть на самом деле.

Как выглядеть моложе своих лет после 40

Увлажняйте кожу

Возьмите себе за правило пользоваться увлажняющим кремом. Найдите самый подходящий вариант, который вам нравится, и ежедневно наносите его на лицо, шею и руки. Более того, увлажняйте кремом и остальные части тела, ведь регулярное увлажнение - один из лучших способов выглядеть на десятилетие моложе.

После 40 лет нужно увлажнять кожу / Instagram

Обновите свой гардероб

Если хотите выглядеть моложе своих лет, то выбросьте всю старую одежду, в которой вы чувствуете себя неуютно, и замените ее новыми вещами, которые не только подарят вам чувство уверенности, но и выглядят модно и стильно. Начните с основных вещей, которые вы носите каждый день, таких как джинсы, куртки и обувь, а затем поменяйте другие базовые вещи, например, рубашки.

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После 40 лет нужно изменить гардероб / Instagram

Сделайте новую стрижку

Когда речь заходит об омоложении, то стрижка в этом вопросе играет одну из ключевых ролей. Позвольте себе, наконец, обратиться к профессионалу, который поможет вам подобрать освежающую стрижку с учетом вашей формы лица и состояния волос. Например, это может быть один из вариантов, о которых подробнее можно узнать в нашем материале Три самые удачные стрижки с эффектом омоложения для женщин после 40 лет.

После 40 лет нужно изменить стрижку / Instagram

Красьте ногти лаком

Это только на первый взгляд кажется, что маникюр ничего не решает. На самом деле ухоженные руки и красивые ногти, покрытые лаком, визуально омолаживают образ. При этом не обязательно каждые две недели бежать в салон красоты. Вы можете легко научиться делать маникюр в домашних условиях и красить ногти самостоятельно – это сэкономит вам немало денег и подарит свободу.

Маникюр на 14 февраля
После 40 лет нужно красить ногти / Instagram

Скажите "нет" седым волосам

Сегодня многие стилисты убеждают нас в том, что седые волосы имеют право на существование. Если вы настолько уверенны в себе, что серая шевелюра вас не смущает, то продолжайте в том же духе – имеете полное право.

Читайте такжеОкрашивание волос, которое отчаянно старит лицоНо помните, что седые волосы всегда визуально делают женщину старше, ведь это очевидный признак старения. Поэтому лучше всего регулярно красить волосы: это гарантированно поможет выглядеть молодо.

После 40 лет нужно красить волосы / Instagram

Как выглядеть моложе в 40 лет – еще рекомендации:

  • Купите правильно подобранный бюстгальтер.
  • Используйте немного румян.
  • Как можно реже укладывайте волосы при помощи фена.
  • Сделайте челку.
  • Полюбите маски для лица.
  • Используйте натуральные средства по уходу за кожей.
  • Следите за бровями – они не должны быть тонкими.

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