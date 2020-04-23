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Купальники лето 2020: в моде бикини со шнурками и купальники-гибриды - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 апреля 2020, 04:26

Банты станут визитной карточкой пляжной моды этим летом. Это "привет" из далеких 1980-х, когда в воздухе пахло переменами.

  • Модные купальники 2020 лето Instagram
  • Модные купальники 2020 лето Instagram
  • Модные купальники 2020 лето Instagram
  • Модные купальники 2020 лето Instagram
  • Модные купальники 2020 лето Instagram
  • Модные купальники 2020 лето Instagram
  • Модные купальники 2020 лето Instagram
  • Модные купальники 2020 лето Instagram
  • Модные купальники 2020 лето Instagram
  • Модные купальники 2020 лето Instagram
  • Модные купальники 2020 лето Instagram
  • Модные купальники 2020 лето Instagram
  • Модные купальники 2020 лето Instagram

Это лето буде другим, и ни у кого по этому поводу уже нет иллюзий. Но будет тепло, и никто не в силах помешать нам надеть модный купальник и носить его дома.

Красивый купальник, как и нижнее белье, — это то, что дарит женщинам ощущение радости и беззаботности, поэтому если какая-то модель понравится, то берите ее, ведь все хорошее, что с нами происходит, делает нас сильнее.

А еще сильными нас делают мечты. И если вы с нетерпением ждете лета, то купальник станет отличной визуализацией того, чего так не хватает этой холодной во всех смыслах весной. Тем более, что весну у нас "украли".

Мода 2020 подготовила несколько удивительных ретро-сюрпризов: нас ждут банты, пастельные тона и принты животных.  

Главред узнал, какие купальники будут в моде летом 2020, а в нашей фотогалерее – лучшие образцы для вдохновения и визуализации мечты о прекрасном лете.

Модные купальники лето 2020 – горячие тренды

Купальники с бантами, оборками и лямками – "привет" из прошлого

Модные летние купальники 2020 года – это компиляция разных стилей и изобилие воланов, лямок и оборок. В то же время вопреки дефициту ярких красок и эмоций в тренде нежные пастельные оттенки. Кроме того, банты станут визитной карточкой пляжной моды этим летом. Это "привет" из далеких 1980-х, когда в воздухе пахло переменами. Более того, в тренде купальники с макси-бантами на шее или на плече. Кстати, в моде и цельные купальники, и раздельные.

Купальники бикини со шнурками – невозможно устоять

Писк летнего сезона – стильные купальники со шнурками и бикини.  Это самые сексуальные купальники 2020, и если вы ищете что-то по-настоящему сногсшибательное, тогда шнурки – самое идеальное решение для вас. Сложно устоять перед тоненькими шнурками, которые обвивают различные части тела, перекрещиваются то в одном месте, то в другом. Цветовая гамма – преимущественно пастельная, но яркие, почти кричащие варианты тоже в моде.

Питон, зебра и леопард, только в ярком цвете

В мире полно критиков одежды с принтами животных, поэтому всегда найдутся те, кто уверенно скажет вам, что леопардовый стиль – это не модно. Но сколько бы критики и негатива в адрес животных принтов не лилось, этот стиль из моды "выжить" никто не в силах. Поэтому купальники с принтами животных в 2020 году в моде. Правда, в тренде яркие принты, скажем, розовые, фиолетовые, оранжевые или голубые.

Гибриды – самые модные купальники 2020 года

В мире наблюдается тенденция, когда женщины все чаще фокусируются на универсальных вещах, поэтому особенное внимание обратите на гибридные купальники, которые можно носить как нижнее белье.

Также все большей популярности набирают купальники-топы: то есть низ – бикини, а верх – с длинными рукавами. Получается нечто среднее между цельным купальником и топом, который при желании можно одеть под пиджак и сочетать с юбкой или брюками.

Читайте такжеЖенская обувь 2020 без каблука: в моде туфли из 1900-х и балетки - фотоНапомним, ранее сообщалось, в 2020 году в сезоне весна-лето в моде оксфордские рубашки большого размера – визуально они отлично стройнят. Широкие оксфордские рубашки позволяют женщинам чувствовать себя комфортно и расслабленно в современных, наполненных стрессом и неопределённостью, реалиях.

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