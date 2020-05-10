Маникюр на короткие ногти: муравьи на ногтях, моря и еще 5 идей - фото

Короткие ногти – явление массовое, поэтому никого ими сегодня уже не удивить. За время карантина маникюр на короткие ногти стал очень востребованным, поэтому появилось множество идей дизайна коротких ногтей.

Отметим, некоторые варианты оказались быстротечными – это не тренды, а смелые дизайнерские фантазии. В то же время четко прослеживаются некоторые модные тенденции, которые "диктуют правила".

Но если вы не приемлете никаких правил, а маникюр для вас – это исключительно собственное самовыражение – то спешим успокоить вас: имеете право. Карантин заставил многих овладеть искусством создания маникюра, поэтому если появилась идея – воплощайте ее в жизнь.

Никто не призывает вас копировать то, что "родилось" в душах других, но быть в курсе, что сейчас в тренде, вы просто обязаны.

Кстати, короткие ногти обладают чудесным качеством: благодаря изящной форме их практически невозможно испортить рисунками, блеском или стразами – ваши короткие ногти никогда не будут выглядеть вульгарными.

Главред собрал самые модные варианты маникюра на короткие ногти на лето 2020. В нашей фотогалерее собраны интересные образцы для вдохновения.

Модный маникюр на короткие ногти 2020 лето

1

Фольга на ногтях

Стильный маникюр 2020 на короткие ногти – это светлая основа и мелкие блестки, хаотично разбросанные по ногтям: их закрепляют прозрачным лаком. Этот маникюр не такой надоедливый, как глиттер на ногтях, который делают все, кому не лень.

Летний маникюр на короткие ногти / Instagram

2

Натуральные текстуры

Камни, а также мрамор на коротких ногтях смотрятся намного лучше, чем на длинных. Достаточно текстуру камня создать на одном ноготке – получится роскошный маникюр лето 2020.

Летний маникюр на короткие ногти / Instagram

3

Моря и океаны

Морские волны должны были появиться на ногтях – яркие воспоминания о путешествиях, а также мечты о морях и океанах стали общими, ведь они пока недоступны из-за пандемии. Волны – это самый нежный маникюр на короткие ногти.

Летний маникюр на короткие ногти / Instagram

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4

Нюдовый маникюр

Чем ближе к лету, тем больше хочется тепла и песка, поэтому после небольшого затишья в начале весны нюдовый маникюр опять на вершине олимпа: он нужен, он нравится и на нем рисуют цветы, геометрические фигуры и абстракцию.

Летний маникюр на короткие ногти / Instagram

5

Желтый френч

Летний французский маникюр на короткие ногти будет желтым, оранжевым и радужным – потому что хочется радости и приятных эмоций. Обратите внимание, что полоска у края ногтя – очень тоненькая, почти символическая.

Летний маникюр на короткие ногти / Instagram

6

Бабочки, муравьи и божьи коровки на ногтях

Прямой курс на лето – это красивый маникюр на короткие ногти с бабочками, пчелами, божьими коровками и муравьями. Видимо, все катастрофически устали от стен, и хотят прогулок в парке, посиделок на берегу реки или озера, и увидеть насекомых.

Летний маникюр на короткие ногти / Instagram

7

Разноцветные ногти

Для тех, кто не умеет рисовать, в моде разноцветный маникюр – выбирайте любые цвета лака, которые нравятся, и покрасьте каждый ноготок определённым цветом. Просто, стильно и актуально.

Летний маникюр на короткие ногти / Instagram

Читайте такжеЛетний маникюр: в моде маникюр сухоцветы и облака на ногтях - фотоНапомним, ранее сообщалось, весну у нас украли, но у нас есть возможность нарисовать ее на ногтях. Цвет сирени, сотканный из бледно-розового и фиолетового, - четко ассоциируется с весной. Поэтому выбирайте оттенок, который вам нравится, и вперед – создавать сиреневый маникюр.