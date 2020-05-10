УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Маникюр на короткие ногти: муравьи на ногтях, моря и еще 5 идей - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 мая 2020, 05:45

Прямой курс на лето – это красивый маникюр на короткие ногти с бабочками, пчелами, божьими коровками и муравьями.

  • Летний маникюр на короткие ногти Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти Instagram
  • Летний маникюр на короткие ногти Instagram

Короткие ногти – явление массовое, поэтому никого ими сегодня уже не удивить. За время карантина маникюр на короткие ногти стал очень востребованным, поэтому появилось множество идей дизайна коротких ногтей.

Отметим, некоторые варианты оказались быстротечными – это не тренды, а смелые дизайнерские фантазии. В то же время четко прослеживаются некоторые модные тенденции, которые "диктуют правила".

Но если вы не приемлете никаких правил, а маникюр для вас – это исключительно собственное самовыражение – то спешим успокоить вас: имеете право. Карантин заставил многих овладеть искусством создания маникюра, поэтому если появилась идея – воплощайте ее в жизнь.

Никто не призывает вас копировать то, что "родилось" в душах других, но быть в курсе, что сейчас в тренде, вы просто обязаны.

Кстати, короткие ногти обладают чудесным качеством: благодаря изящной форме их практически невозможно испортить рисунками, блеском или стразами – ваши короткие ногти никогда не будут выглядеть вульгарными.

Главред собрал самые модные варианты маникюра на короткие ногти на лето 2020. В нашей фотогалерее собраны интересные образцы для вдохновения.

Модный маникюр на короткие ногти 2020 лето

1

Фольга на ногтях

Стильный маникюр 2020 на короткие ногти – это светлая основа и мелкие блестки, хаотично разбросанные по ногтям: их закрепляют прозрачным лаком. Этот маникюр не такой надоедливый, как глиттер на ногтях, который делают все, кому не лень.

Летний маникюр на короткие ногти
Летний маникюр на короткие ногти / Instagram

2

Натуральные текстуры

Камни, а также мрамор на коротких ногтях смотрятся намного лучше, чем на длинных. Достаточно текстуру камня создать на одном ноготке – получится роскошный маникюр лето 2020.

Летний маникюр на короткие ногти
Летний маникюр на короткие ногти / Instagram

3

Моря и океаны

Морские волны должны были появиться на ногтях – яркие воспоминания о путешествиях, а также мечты о морях и океанах стали общими, ведь они пока недоступны из-за пандемии. Волны – это самый нежный маникюр на короткие ногти.

Летний маникюр на короткие ногти
Летний маникюр на короткие ногти / Instagram

Читайте такжеМаникюр 2020 новинки – в моде маникюр одуванчик и разные руки - фото

4

Нюдовый маникюр

Чем ближе к лету, тем больше хочется тепла и песка, поэтому после небольшого затишья в начале весны нюдовый маникюр опять на вершине олимпа: он нужен, он нравится и на нем рисуют цветы, геометрические фигуры и абстракцию.

Летний маникюр на короткие ногти
Летний маникюр на короткие ногти / Instagram

5

Желтый френч

Летний французский маникюр на короткие ногти будет желтым, оранжевым и радужным – потому что хочется радости и приятных эмоций. Обратите внимание, что полоска у края ногтя – очень тоненькая, почти символическая.

Летний маникюр на короткие ногти
Летний маникюр на короткие ногти / Instagram

6

Бабочки, муравьи и божьи коровки на ногтях

Прямой курс на лето – это красивый маникюр на короткие ногти с бабочками, пчелами, божьими коровками и муравьями. Видимо, все катастрофически устали от стен, и хотят прогулок в парке, посиделок на берегу реки или озера, и увидеть насекомых.

Летний маникюр на короткие ногти
Летний маникюр на короткие ногти / Instagram

7

Разноцветные ногти

Для тех, кто не умеет рисовать, в моде разноцветный маникюр – выбирайте любые цвета лака, которые нравятся, и покрасьте каждый ноготок определённым цветом. Просто, стильно и актуально.

Летний маникюр на короткие ногти
Летний маникюр на короткие ногти / Instagram

Читайте такжеЛетний маникюр: в моде маникюр сухоцветы и облака на ногтях - фотоНапомним, ранее сообщалось, весну у нас украли, но у нас есть возможность нарисовать ее на ногтях. Цвет сирени, сотканный из бледно-розового и фиолетового, - четко ассоциируется с весной. Поэтому выбирайте оттенок, который вам нравится, и вперед – создавать сиреневый маникюр

маникюр маникюр 2020 летний маникюр 2020 маникюр на короткие ногти маникюр с фольгой нюдовый маникюр френч французский маникюр
Сейчас вы просматриваете новость «Маникюр на короткие ногти: муравьи на ногтях, моря и еще 5 идей - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:33
Модное окрашивание волос для женщин после 50 лет - фото
06:12
Тройной удар: врачи нашли комбинацию лекарств против коронавируса
05:45
Маникюр на короткие ногти: муравьи на ногтях, моря и еще 5 идей - фото Фото
05:30
Неминуемое падение гривны: появился тревожный прогноз до конца 2020 года
04:44
День матери 2020: красивые картинки, гиф и поздравления своими словами
04:31
Названа безопасная норма кофе в день
03:51
Диетологи назвали единственную эффективную диету
03:14
Назван продукт для завтрака, способствующий долголетию
02:40
Кулеба рассказал о судьбе безвизового режима после пандемии коронавируса Видео
02:30
"Вирус исчезает": медик порадовал неожиданной новостью о борьбе с COVID-19
02:05
В Антарктиде на станции Академик Вернадский погиб участник экспедиции
01:33
После майских курс доллара упадет до рекордно низкой отметки
01:02
Британские ученые узнали, кто чаще всего умирает от коронавируса Видео
00:37
Как правильно дезинфицировать маску для лица: химик назвал три способа Видео
00:18
С Днем матери 2020: какой сегодня праздник 10 мая и как поздравлять Видео
09 мая, суббота
23:56
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 9 мая Видео
23:31
Эксперт поведала, где можно найти работу во время карантина
22:56
"Забудем о коронавирусе": Лукашенко ошарашил сроками
22:27
Дипскандал с Грузией: Тбилиси требует от Киева экстрадиции Саакашвили
22:16
Власти Киева разрешили открыть 10 рынков - адреса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять