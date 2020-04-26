Маникюр 2020 дома: бабочки на ногтях, фуксия и маникюр огонь - фото

Домашний маникюр стал новым крупным трендом 2020. Миллионы женщин во всем мире вынуждены были освоить мастерство маникюра. Кроме того, многие теперь стали более свободными – новый маникюр появляется на руках не тогда, когда может мастер маникюра, а когда появилось желание.

Кроме того, маникюр в домашних условиях – это еще и выгодно с финансовой точки зрения. Рынок быстро переориентируется именно на наборы для создания того или иного вида маникюра в домашних условиях c лампой для ногтей.

Главное – желание, а умение придет с опытом.

Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что маникюр 2020 снова расцвел, стал интересен женщинам, обогатился невероятными идеями – он излучает яркий свет, который согревает и вдохновляет на творчество.

О том, какой ренессанс сейчас переживает весенний маникюр 2020, можно понять, заглянув в Инстаграм - ежеминутно "на подиуме" появляются ногти с самыми неожидаемыми рисунками.

Главред узнал, какие сейчас тренды в маникюре 2020 весна, а в нашей фотогалерее – яркие образцы для вдохновения, хорошего настроения и веры в то, что жизнь продолжается.

Модный весенний маникюр 2020 – тренды

Нежный маникюр с бабочками

Потрясающий и безумно красивый маникюр с бабочками стал ярким трендом весны 2020. Символ семейного благополучия и возрождения, изящные бабочки на ногтях появляются в самых разных ипостасях. Довольно популярными стали крылышки на двух ноготках – на одном – одна часть бабочки, на соседнем – другая. Также можно нарисовать на каждом ноготке разные бабочки. Кроме того, огромным успехом пользуется французский маникюр с бабочкой.

Огонь на ногтях

Все устали от холода и мрака – во всех смыслах. Иначе и не объяснишь появление огромного интереса к огненному маникюру на карантине. Маникюр огонь – очень символический, ведь огонь означает торжество света над смертью и мраком. Кроме того, огонь на ногтях выглядит очень стильно, особенно, если не сдерживать порыв и нарисовать язык пламени ярким неоновым цветом – не только желтым, но и голубым, салатовым, красным или даже розовым.

Маникюр фуксия

Фуксия – это танцующий цветок счастья, а сам по себе цвет такой же привлекательный, как и красный. В сезоне весна 2020 этот цвет в тренде, поэтому смело красьте ногти лаком цвета фуксии и получите самый модный маникюр весна 2020. Только цвет очень привередливый, поэтому очень сложно подобрать к нему "соседа" в качестве украшения. Лучше всего цвет фуксии сочетается с более теплыми тонами: желтым, оранжевым, а также с цветом морской волны, бирюзовым.

Читайте такжеМаникюр 2020 новинки: терракотовый маникюр и бирюзовые ногти - фотоНапомним, ранее сообщалось, бананы на ногтях начали появляться настолько часто, что этот действительно очень красивый маникюр заслуживает особого внимания. Кстати, банан фигурирует на ногтях не только как сладкий фрукт, но и как комический или сказочный герой.