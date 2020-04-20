Мода на карантине - в моде женские оксфордские рубашки из 1900-х: фото

Никто даже представить не мог, что весенние платья, туфельки на изящных каблуках, юбки и блузки с рукавами фонариками, и еще масса одежды окажутся за бортом.

Мода 2020 практически отправила на свалку все коллекции сезона весна. Скажем, вы пекли торт, потратили много времени на его украшение, ждали с нетерпением гостей… и вдруг все поменялось, никто не придет и ваш торт не к месту.

Вот и с модой такая же ситуация произошла. Впрочем, каждый сегодня ее хорошо прочувствовал.

С другой стороны, жизнь продолжается, все мы куда-то ходим, пускай даже в магазин, и одеваться как-то нужно. Более того, многие женщины сегодня работают дома, в жизнь вошли видео-встречи и онлайн-конференции, и так или иначе хочется красиво и стильно выглядеть.

Да, до поры до времени можно поискать в шкафу что-то подходящее под это время и обстоятельства.

Но именно время и является определяющим, а также настроения в обществе, его переживания, трудности и радости – какими бы они ни были. Таким образом карантин диктует правила, и мода 2020 должна их принять.

Так родился новый тренд – уже карантинный.

В моду внезапно вернулись оксфордские рубашки, которые подарила миру старинная Шотландия 19-го века.

В те времена шотландские фабрики шили рубашки для величайших университетов. И вот вариант, пошитый для представителей Оксфорда, оказался настолько классным, что он пошел в массы.

Первые оксфордские рубашки появились в 1900 году, и за свою 120-летнюю историю разошлись по всему миру. Кстати, отличительной особенностью рубашек являются пуговички на воротнике, хотя современные варианты бывают и без них.

Как вы уже поняли, это мужские рубашки.

А женские варианты появились через полстолетия.

Так вот, сегодня рубашки, которые обычно в жизни женщин играют крошечную, почти невидимую роль, вышли на первый план.

В 2020 году в сезоне весна-лето в моде оксфордские рубашки большого размера – визуально они отлично стройнят.

Широкие оксфордские рубашки позволяют женщинам чувствовать себя комфортно и расслабленно в современных, наполненных стрессом и неопределённостью, реалиях.

Только не нужно думать, что это вариант только под джинсы!

Как бы ни так! Их можно сочетать и с юбками миди, и с классическими брюками.

Самые модные женские оксфордские рубашки 2020 – это варианты белого цвета. А дальше – фантазируйте, ищите, комбинируйте, смотрите на себя в зеркало, добавляйте аксессуары, и наслаждайтесь жизнью – пускай такой, немного непонятной, местами романтичной, сложной и прекрасной одновременно.

Кстати, белые рубашки – словно холст, на котором мы – произведение искусства.

Главред собрал фотогалерею модных рубашек Оксфорд – для вашего вдохновения.

Читайте такжеВ моду вернулись французские трусики из 80-х и нижнее белье боди: фотоНапомним, ранее сообщалось, самая модная обувь 2020 на весну – это балетки, в которых всегда чувствуешь себя так, словно вырастают крылья. Только учитывайте одно правило – если вы выбираете черные балетки, тогда старайтесь надеть что-то яркое.