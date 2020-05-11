Брови 2020: какие брови будут в моде летом - фото

Мода 2020 оставит в нашей жизни след еще и потому, что в тренды вернулись тонкие брови. Наконец-то мы оторвались от толстых бровей, которые были видны были издалека.

Но тонкие брови – это только одна из модных тенденций года, поэтому не стоит сразу бежать за пинцетом и выщипывать лишние волоски.

Мы уже неоднократно говорили о том, что мода стала заботливой, и не загоняет нас в жёсткие рамки, мол, или это, или ничего. Брови не стали исключением.

Главред собрал самые главные тренды бровей на лето 2020 – обязательно ознакомьтесь с ними, и посмотрите фотогалерею с лучшими образцами.

Модные брови 2020 – тренды на лето

Тонкие брови вернулись в моду

Совпадение или мода 2020 что-то знала, но тонкие брови вернулись в тренды тогда, когда салоны красоты начали закрываться во всем мире на карантин. Но так или иначе, сегодня вы можете сами выщипать свои брови – без помощи профи, и будете стильной. Это самый дешевый вариант сделать модные брови на лето. Все, что вам понадобится – немного уединения и времени для себя.

Белые брови, или "нет бровей" - вариант для смелых

Оригинальный модный тренд – выбеленные брови, или даже выбритые брови (для прогрессивных девушек). Но если вы не любите красить глаза яркими тенями, и вообще не планируете уделять время макияжу, то белые брови не для вас – вы будете выглядеть ужасно, и не имеет значения, что это модный тренд. Но если вы готовы на кардинальные изменения и хотите сразить всех своей смелостью и креативностью, тогда отбеливайте брови – это можно сделать даже дома, в продаже есть специальные средства. Кроме того, если вам надоест, вы сможете без проблем покрасить брови в темный цвет.

Лохматые брови – свежая модная тенденция

Если вы любите идеальные линии, и красивые брови для вас – четкие и аккуратные, тогда можете пропускать этот тренд. Лохматые брови выглядят так, словно вы только что проснулись, при этом чем более взлохмаченными они будут, тем круче вы будете выглядеть. Правило одно – нет правил: берете щеточку для бровей и расчешите брови в разные стороны. Это находка для тех, кто не любит заморачиваться с формой бровей.

Разноцветные брови – самый яркий тренд года

Если вы яркая и любите быть в центре внимания – мода 2020 подготовила для вас цветные брови. Вы можете сделать цвет бровей более выразительным, или только слегка "припудрить" их определенным цветом, чтобы придать образу загадочности. Но этот тренд вряд ли надолго – вот выйдут мастера бровей из карантина, и увидите, точно придумают что-то новое, чтобы заманить вас к себе на ультрамодную процедуру.

Широкие брови пока еще в моде

Для всех тех, кто хочет сделать акцент на глаза и просто влюблен в густые брови – они остались в моде. Одним они помогают сместить акценты, другие "тянутся" к ним, так как хотят выглядеть более выразительно, а третьи молоды, и такие брови для них самый подходящий вариант.

Пернатые брови, или взгляд голливудской звезды

Потрясающий модный тренд 2020 – это брови, похожие на детские. Пернатые брови – это красиво расчёсанные вверх брови, которые напоминают перья птицы. Такие брови "просят" яркую помаду – получается очень стильный, голливудский образ.

Читайте такжеМаникюр на короткие ногти: муравьи на ногтях, моря и еще 5 идей - фотоНапомним, ранее Главред подготовил простые советы, как сделать красивые брови дома. Если вы хотите повторить дома все то, что делал ваш мастер бровей, то лучше не надо: одно неловкое движение ножницами, чтобы выровнять форму бровей, и вы рискуете не узнать себя в зеркале.