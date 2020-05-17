Модные джинсы лето 2020: винтажные джинсы из 1980-х и джинсы-клеш: фото

Джинсы – вечны, скажете вы, и будете правы. Только они к тому же слишком чувствительны и непостоянны. Если не брать во внимание классику, которая всегда актуальна, то силуэты, цвета и уровень потертости трендовых моделей всегда меняются. Именно поэтому джинсы способны предательски выдать, насколько вы отстали от моды, или наоборот, продемонстрировать ваше превосходство – если вы "старушку моду" догнали или даже идете немного впереди нее.

И если зимой джинсы можно спрятать под пальто или теплой курткой, а весной они маскируются под плащом, то летом они должны быть безупречными: конечно, никто не знает, какой будет погода, но вы должны быть готовы к тому, что придется снять лишние слои одежды и джинсы окажутся в центре внимания, в первую очередь, вашего.

Чтобы чувствовать себя уверенно, а, главное, модно, сверьте содержимое вашего гардероба с тем, что будет в тренде летом – вполне возможно, у вас уже есть самые модные джинсы лето 2020.

Главред собрал модные тренды джинсов на лето – посмотрите нашу фотогалерею, там собраны образцы стильных вариантов, вы будете приятно удивлены, ведь в моду вернулись потрясающие модели из 70-х.

Модные джинсы лето 2020 – тренды

Винтаж, привет!

Если у вас есть необычные джинсы, то не спешите их выбрасывать, ведь в моде винтажные модели, которые выглядят так, словно их носили много лет подряд. Например, это могут быть джинсы в стиле 80-х, с высокой талией, с пуговками и нашивками, или модели со странной потёртостью. Главная задача таких джинсов – передать настроение того времени. Если вы посмотрите в Instagram, как одевается молодежь, то точно заметите, что они влюблены в стиль 80-х и 90-х. Те джинсы, которые носили 30 или 40 лет назад – это яркая модная тенденция 2020, которая заслуживает особого внимания.

Джинсы-клеш

В моде брюки из качественного денима с очень женственным силуэтом – сверху они сужены, а начиная от колена или даже от бедра расширяются. Честно говоря, это тоже своего рода "привет из прошлого", ведь впервые такие джинсы начали носить американские моряки вначале 18-века, а в широкие массы их вывели хиппи в 1960-х годах – так постепенно джинсы-клеши обрели популярность. Как правило, эти джинсы никогда не задерживаются в моде надолго, тем не менее, если вы в поисках чего-то оригинального – расклешённые джинсы с высокой талией с радостью украсят ваше лето.

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Укороченные джинсы

Их любят за то, что они удобны – один из лучших вариантов на лето. Чаще всего они выглядят так, словно вы сами взяли и обрезали низ джинсов – криво, с торчащими нитками, хотя и более аккуратные варианты тоже в тренде. Укороченные джинсы любого силуэта – отличная возможность показать свою любимую обувь – в таких джинсах акцент идет каблуки, балетки, шлепанцы или кроссовки.

Белые джинсы

Лето и белые джинсы, словно две давние подруги, всегда рады друг друга видеть. И самое главное преимущество белых джинсов в том, что летняя мода не выставляет к ним никаких требований – клеш, широкие, узкие, укороченные, высокая талия, низкая, рваные или классика – всё, что вам идет, то и носите. Белые джинсы вошли в моду в 1970-х годах благодаря британской актрисе Джейн Биркин, которая засветилась в узких и расклешенных белых джинсах в фильме "Фотоувеличение".

Свободные джинсы

Как не крути, а свобода имеет значение. Узкие джинсы-скинни, конечно, красиво выделяют фигуру, но они менее интересны современных женщинам, чем модели мужского кроя. В принципе, такие джинсы должны быть у всех, ведь они отлично сочетаются и с кроссовками, и с элегантными туфлями на каблуках.

Читайте такжеВ моду на лето вернулись элегантные шорты из 1940-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, если вы ищете универсальные кроссовки, которые подойдут под любой ваш наряд, тогда будьте спокойны – в моде роскошные кроссовки с разноцветными вставками. Словно мозаика, такие кроссовки вдохновляют и наполняют жизнью, в них хочется неустанно ходить и покорять мир.