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Модные купальники: большие тренды и как выбрать идеальный купальник - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 июня 2020, 05:22

Это лето слишком особенное, чтобы носить старый купальник.

  • Модные купальники 2020 Instagram
  • Модные купальники 2020 Instagram
  • Модные купальники 2020 Instagram
  • Модные купальники 2020 Instagram
  • Модные купальники 2020 Instagram
  • Модные купальники 2020 Instagram
  • Модные купальники 2020 Instagram
  • Модные купальники 2020 Instagram
  • Модные купальники 2020 Instagram
  • Модные купальники 2020 Instagram
  • Модные купальники 2020 Instagram
  • Модные купальники 2020 Instagram
  • Модные купальники 2020 Instagram
  • Модные купальники 2020 Instagram
  • Модные купальники 2020 Instagram
  • Модные купальники 2020 Instagram
  • Модные купальники 2020 Instagram

Когда солнце и лето – уже не мечта, то все чаще появляются мысли о стильном купальнике. Нас не останавливает даже то, что карантин пока не отменили. "Ну и пусть, будем носить купальник дома, когда будет невыносимо жарко", - оправдываемся мы.

Честно говоря – купальник, это не то, что мы готовы носить из года в год. И даже если мы "оторвали" классную модель, все равно, с приходом лета ищем оригинальный вариант, который позволит почувствовать себя сногсшибательной моделью из обложки глянцевого журнала.

Почему столько внимания купальнику? Потому, что он мы демонстрируем свою фигуру, и хотим выглядеть красиво. Более того, за время карантина мы набрали лишние килограммы – кто-то больше, кто-то меньше, но так или иначе старому купальнику можно сказать "Пока!"

Да и это лето слишком особенное, многим хочется избавиться от груза неприятных эмоций, которые пришлось пережить весной. Хочется на миг поверить, что жизнь на Земле прекрасна, мир безопасный, и мечты сбываются! Хочется позволить себе немного беззаботности – погреться под солнцем, посмотреть в воду, купаться, расслабиться и ощутить себя счастливой.

Мы сегодня поговорим о том, какие купальники в моде этим летом, а также дадим несколько советов, как выбрать купальник по типу фигуры. Главред собрал фотогалерею модных купальников из Instagram - посмотрите, что сейчас в моде, возможно, какой-то из купальников "ваш".

Как выбрать купальник

Комфорт

Ниже мы расскажем о том, какие купальники в моде. Но нельзя ориентироваться только на это, ведь даже если в самом красивом купальнике вам некомфортно, вы чувствуете себя застенчиво и не уверенно, постоянно думаете о том, как его поправить, то он ужасный. Поэтому выбирайте удобные купальники, ведь на пляже самое главное - ваш комфорт и счастье. Если ваши верх и низ разные, берите раздельный купальник - но отдельно верх, и отдельно низ, чтобы размер подошел в итоге идеально.

Оригинальность

Второе, на что нужно обратить внимание – это то, насколько купальник "кричащий". Вы все же выбрались к воде, вот вы – и ваш купальник должен поражать. Классный купальник подарит вам уверенность в себе, вы даже не представляете – как это важно! Кроме того, купальник - это не то, что мы носим часто, а чтобы на память об отпуске получились красивые фотографии, важно, чтобы он был фотогеничным.

Загар

Вы для себя должны решить, что вы будете носить после того, как снимете купальник – если купальник оставит полоски "зебры", а вас ждет открытое платье, то такой купальник лучше не брать. Думайте об этом особенно в том случае, если хотите взять цельный купальник.

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Модные купальники 2020 – самые горячие тренды

Бикини с косточками

Купальники "треугольники" выглядят привлекательно, но многие женщины отмечают, что чувствуют себя намного увереннее и сексуальнее, если у купальника есть косточки. Такой купальник идеально подходит каждой женщине с любым размером груди. Кстати, трусики выбирайте с высокой талией – получится очень эффектно.

Модные купальники 2020
Модные купальники 2020 / Instagram

Купальники со шнуровкой

Это самые модные купальники 2020, и если вы ищете что-то по-настоящему сногсшибательное, тогда шнурки – самое идеальное решение для вас. Сложно устоять перед тоненькими шнурками, которые обвивают различные части тела, перекрещиваются то в одном месте, то в другом. Цветовая гамма – преимущественно пастельная, но яркие, почти кричащие варианты тоже в моде.

Модные купальники 2020
Модные купальники 2020 / Instagram

Цельные купальники с рюшами

Для тех, кто любит романтику, в моде потрясающие цельные купальники с рюшками. Правда, рюшки украшают и раздельные купальники 2020 – чтобы все были довольны. Выбирайте ту модель, которая наиболее выгодно подчеркнет ваши прелести, и смело шагайте в лето.

Модные купальники 2020
Модные купальники 2020 / Instagram

Яркий животный принт

В мире полно критиков одежды с принтами животных, поэтому всегда найдутся те, кто уверенно скажет вам, что леопардовый стиль – это не модно. Но сколько бы критики и негатива в адрес животных принтов не лилось, этот стиль из моды "выжить" никто не в силах. Поэтому купальники с принтами животных в 2020 году в моде. Правда, в тренде яркие принты, скажем, розовые, фиолетовые, оранжевые или голубые.

Модные купальники 2020
Модные купальники 2020 / Instagram

Читайте такжеМы не знаем, каким будет лето, но в моде потрясающие платья из 90-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, модные юбки лето 2020 не длинные и не короткие. Средняя длина – это "фишка" сезона. При этом важно понимать, что юбки средней длины очень привередливы и требуют особого внимания, ведь визуально делают ноги короче. Поэтому сразу готовьтесь к тому, что к юбке миди нужна обувь на каблуке.

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