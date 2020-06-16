УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Модные сарафаны: выбитый рисунок, деним и макси-сарафаны с рюшами - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

16 июня 2020, 04:29

Сегодня в продаже можно найти сарафаны самых невероятных фасонов, из самых разных тканей и самых неожиданных расцветок.

  • Модные сарафаны 2020 Instagram
  • Модные сарафаны 2020 Instagram
  • Модные сарафаны 2020 Instagram
  • Модные сарафаны 2020 Instagram
  • Модные сарафаны 2020 Instagram
  • Модные сарафаны 2020 Instagram
  • Модные сарафаны 2020 Instagram
  • Модные сарафаны 2020 Instagram
  • Модные сарафаны 2020 Instagram
  • Модные сарафаны 2020 Instagram
  • Модные сарафаны 2020 Instagram
  • Модные сарафаны 2020 Instagram
  • Модные сарафаны 2020 Instagram
  • Модные сарафаны 2020 Instagram
  • Модные сарафаны 2020 Instagram

О сарафанах мы обычно задумываемся летом – когда неугомонное солнце начинает свой сольный концерт и обжигает нас.

Эти удивительные платья без рукавов появились еще при царе Горохе, поэтому они были в моде всегда. Исключением не стал и 2020 год.

После сложной и холодной во всех смыслах весны, хочется надеть легкое платьице и наслаждаться жизнью. Чтобы ваша летняя прогулка была наполнена приятными эмоциями и ощущением уверенности в себе, советуем ознакомиться с модными трендами. А моду сегодня диктуют сами женщины – их настроение, мечты и желания.

О каких сарафанах сегодня мечтают женщины во всем мире? О таких, которые делают их более женственными. Они мечтают о платьицах с миллионами роз. Им нравятся яркие краски – красный, синий, желтый, цвет морской волны и фуксия. Они обращают внимание на декольте, ведь в моде форма сердца и квадратный вырез, как в 90-е.

Женщины хотят выглядеть в сарафане изящно. Им также важен материал. Именно поэтому сегодня в продаже можно найти сарафаны самых невероятных фасонов, из самых разных тканей и самых неожиданных расцветок.

Мы собрали для вас самые актуальные модели женских сарафанов 2020 – то, что уже носят счастливые женщины во всем мире.

Модные сарафаны 2020 – главные тренды на лето

Хлопковые сарафаны с выбитым рисунком

Если ищете нежный вариант сарафана, который оставит об этом лете самые теплые воспоминания, обратите внимание на хлопковые сарафаны с выбитым рисунком. Это очередной ретро-подарок моды 2020 – что-то похожее мы с вами носили в 90-х, если, вы это время запомнили. А еще они похожи на салфетки на столах у наших бабушек. Длинные и короткие, пышные и более приталенные модели – выбирайте то, что больше понравится.

Миди-сарафаны с разрезом спереди

В моде роскошные сарафаны на бретельках с разрезом спереди. Многие модели идут с пуговичками и силуэтом похожи на детские платьица – в таких мы чувствуем себя любимыми дочерями и внучками. Если вы расстегнёте несколько пуговичек – добавите образу немного непринужденности. Но силуэт может быть и более строгим – с разрезом такой вариант будет выглядеть сногсшибательно.

Макси-сарафаны с рюшами

Рюши – это новый потрясающий тренд, который вряд ли кого-нибудь оставит равнодушной. Пышные многоуровневые сарафаны, которые к низу расширяются, выгодно подчеркивают линию талии и делают образ прекрасным.

Мини-сарафаны с ярким принтом

Если хотите похвастаться стройными ножками, ищите короткие летние сарафаны. Выбор огромный: тропические принты, огромные и мелкие цветы, широкая черно-белая полоска. Кроме того, обратите внимание на платья-сарафаны из денима – в этом сезоне много цветных вариантов.

Читайте такжеЭти сногсшибательные шорты из 80-х будут всюду этим летом - фотоРанее сообщалось, прямиком из 90-х к нам в гости пришли культовые платья с бретельками и квадратным вырезом декольте. Их еще называют платья-комбинации. Они сохранили в себе изящество и простоту, которая подкупает тем, что их можно носить на работу, на прогулку, в магазин и даже на праздничное мероприятие, если такое предвидится.

мода тренды сарафан мода 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Модные сарафаны: выбитый рисунок, деним и макси-сарафаны с рюшами - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:57
Как коронавирус проникает в организм: ученые назвали главный путь
04:29
Модные сарафаны: выбитый рисунок, деним и макси-сарафаны с рюшами - фото Фото
04:05
Названо самое распространенное осложнение у переболевших COVID-19
03:22
В МИД анонсировали ратификацию ЗСТ Израиля и Украины
02:16
Аномальная зима: экологи припугнули украинцев дефицитом воды
01:37
Мастурбация и секс-игрушки: что нужно знать о сексе во время пандемии
01:31
"Не зачитывают права, а просто бьют": на протесте Стерненко пожаловались на полицию Видео
00:55
Ученые выяснили, чем опасны для здоровья поздние ужины
00:19
Лукьян Ветряк: какой сегодня праздник 16 июня 2020 и приметы
15 июня, понедельник
23:56
Стерненко разорвал решение суда и отправился к генпрокурору Видео
23:29
Новая волна агрессии в США: в Калифорнии нашли повешенных на дереве афроамериканцев Видео
22:57
ВНО под угрозой срыва: в Кабмине назвали новые даты тестирования
22:40
Суд избрал меру пресечения активисту Стерненко Видео
22:27
Коронавирус в Украине и мире 15 июня: число зараженных приближается к восьми миллионам человек
22:23
В Украине подорожают смартфоны, ноутбуки и телевизоры: названа причина
22:06
"Писька сенсацийна": Кличко опозорился из-за очередного перла Видео
21:57
Криклий озвучил сроки восстановления межобластного транспорта
21:56
Поляк выстрелил в украинцев из-за украинского языка
21:36
Стало известно, почему Зеленский не ушел на карантин после заболевания жены COVID-19
21:29
Гороскоп всех знаков Зодиака на 16 июня: карьерные успехи, прибыль и потеря капитала Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять