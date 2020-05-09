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Нюдовый маникюр – в моде нюдовый френч и геометрия на ногтях: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 мая 2020, 05:39

Если вы найдете свой идеальный цвет нюдового лака, который гармонично сочетается с цветом кожи ваших рук – тогда можете и не думать об украшениях.

  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram
  • Нюдовый маникюр 2020 Instagram

Яркий маникюр иногда утомляет, и тогда хочется простоты и минимализма. Именно поэтому нюдовый маникюр всегда в моде. Словно тихая река, он медленно "течет" где-то рядом и всегда готов "втянуть" в себя все наши тревоги, успокоить и подарить такое важное чувство уверенности в себе.

Кроме того, маникюр, сотканный из всевозможных бежевых и пудровых оттенков, универсален. Он подходит под любую одежду и гармонично будет смотреться на руках женщин любого возраста и статуса, при этом форма ногтей и длина знамения не имеют.

Главред собрал самые модные варианты нюдового маникюра из инстаграм - посмотрите также нашу фотогалерею, там свежие образцы красивого маникюра 2020.

Нюдовый маникюр 2020 весна-лето: главные тренды

Нюдовый маникюр с цветами

Стильный маникюр нюдовый – это когда на одном или двух ногтях рисуют модный принт, цветок или узор. Только тут надо быть предельно сдержанным, чтобы не нагрузить маникюр. Кстати, о рисунках: если раньше в моде было рисовать на безымянном пальце, то свежий тренд – это рисунок на мизинце на одной руке и на среднем пальце на другом. Таким образом маникюр становится более асимметричным.

Красивый нюдовый маникюр классика

Если вы найдете свой идеальный цвет нюдового или пудрового лака, который гармонично сочетается с цветом кожи ваших рук – тогда можете и не думать об украшениях и рисунках – они будут лишними, так как вся сила нюдового маникюра – в цвете. Кстати, о цвете – выбирайте нюдовый лак не тот, который нравится, а тот, который к цвету вашей кожи подходит. Скажем, если у вас здоровый розовый оттенок кожи, то базовым цветом вашего нюдового маникюра должен стать бледно-розовый лак. А если у вас светлая кожа, то берите бежевый лак.

Отметим, такой маникюр легко сделать в домашних условиях, поэтому все усилия направьте на выбор цвета лака.

Нюдовый френч

Модная тенденция сезона весна-лето 2020 – это нюдовая основа, и яркие кончики ногтей – получается оригинальный французский маникюр. С одной стороны, яркие – зеленые, желтые, синие – улыбки, а с другой – спокойная основа. Также можете сделать разноцветные полоски на ногтях – френч от этого только выиграет, а в целом маникюр будет выглядеть роскошно – без нотки вульгарности.

Геометрия на ногтях и абстракция

Нюдовые ногти – идеальная основа для линий – продольных, поперечных или кривых, черных или цветных. Если хотите визуально удлинить ногти, тогда нарисуйте по центру каждого ногтя продольную линию. Поперечные линии чаще всего рисуют по две. Кроме того, свежий тренд – рисовать на ногтях кривые или абстрактные рисунки.

Читайте такжеМаникюр 2020 новинки – в моде маникюр одуванчик и разные руки - фотоНапомним, ранее сообщалось, фуксия – это танцующий цветок счастья, а сам по себе цвет такой же привлекательный, как и красный. В сезоне весна 2020 этот цвет в тренде, поэтому смело красьте ногти лаком цвета фуксии и получите самый модный маникюр весна 2020.  

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