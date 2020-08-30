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Прятать больше не захочется: как сделать руки красивыми после 40 лет

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

30 августа 2020, 03:38

Ухаживать за руками в домашних условиях не составит особого труда, а результат вам точно понравится.

За руками нужно ухаживать / Instagram

Кто сказал, что после 40 лет руки нужно прятать, а вещи без рукавов списать и раздарить? Но эта мысль въелась в головы многих женщин, и, если говорить откровенно, мешает им жить.

Скажите честно – сколько раз вы отказались от покупки роскошного платья потрясающего цвета и оригинального фасона только потому, что оно слишком открытое?! А сколько вещей сиротливо "грустит" в вашем шкафу, потому что вы не носите их по этой же причине?!

Не важно, полные у вас руки или слишком тонкие, старые или молодые – они заслуживают того, чтобы их показывали!

Вы не представляете, как мысленно хочется аплодировать тем женщинам, которые в любом возрасте смотрят на мир уверенными глазами, не стесняются своего тела, морщин и неидеальной фигуры, и идут по жизни королевской походкой. Люди смотрят на нас нашими глазами, и, если вы будете кривиться при взгляде на свои руки, это будут делать и другие.

Главное, что вы должны делать – это уделять своим рукам немного внимания и ухаживать за ними. Поверьте, ухаживать за руками в домашних условиях не составит особого труда, а результат вам точно понравится. Сегодня мы дадим вам несколько подсказок, к которым важно прислушаться, чтобы руки были красивыми.

Уход за кожей рук после 40 лет в домашних условиях

1

Уверенность женщины напрямую зависит от состояния подмышек. Если там все гладко, тогда движения рук становятся свободными, и пропадает неловкое стеснение. Возьмите себе за правило каждый день начинать с эпиляции, ведь именно из этого начинается красота рук. В этом месте то, что подарила природа – выглядит дико.

2

Руки, как и лицо, требуют ухода, поэтому периодически используйте скраб для тела, чтобы кожа рук стала более мягкой. Мертвые клетки кожи не должны "жить" на ваших руках, а когда вы их "смываете", то на блестящей коже красиво отражается свет.

Читайте такжеНемного солнца в холодной воде: модный красный маникюр на осень 2020 - фотоТолько учитывайте тип вашей кожи, когда будете использовать скраб – если она у вас чувствительна, то проделывайте процедуру раз в две недели, а для остальных – один-два раза в неделю.

3

Когда вам немного за 40, то в арсенале вашей косметики должны появиться лосьоны для тела. Кожа ваших рук будет вам благодарна за очищение. Удивитесь, но если вы будете регулярно использовать лосьон для тела, то кожа станет упругой, приятной на ощупь, и вам точно не захочется прятать свои руки.

При выборе лосьона тоже обратите внимание на то, какой у вас тип кожи, ведь эти косметические средства бывают разными.

Читайте такжеЛелея каждый волосок: самые модные брови на осень-зиму 2020-2021 - фотоКроме того, обратите внимание на лосьоны для тела, в состав которых входят крохотные блестки – не переживайте, мерцать, словно новогодняя елка, вы не будете, зато ваша кожа станет красивой и сияющей.

4

Цвет кожи рук можно корректировать, и в этом нет ничего плохого. Если вам предстоит важное событие, и вы хотите выглядеть на 100% идеально, тогда основа для тела станет для вас спасением. Кстати, никаких неудобств это косметическое средство вам не доставит - оно работает так же, как обычный тональный крем: не липнет, не окрашивается, но вы маскируете недостатки и получаете приятный ровный цвет на руках.

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