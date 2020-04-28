УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Самые модные асимметричные стрижки 2020 - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

28 апреля 2020, 05:05

Классическая стрижка боб подходит всем, и это ее преимущество. Но если вы устали от однообразия, тогда острый асимметричный боб станет для вас спасением.

  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram

Наверняка на карантине вы ловили себя на мысли о том, что когда это все закончится и жизнь вернется в привычное русло, то вы точно сделаете стильную короткую стрижку, которая будет отличаться от той, которую вы делаете обычно.

Ассиметричные стрижки – отличная возможность укоротить волосы и получить что-то интересное, неординарное и, что самое важное, модное. Также это неплохая возможность избавиться от всего того, что накипело, и в то же время не подстригать волосы слишком коротко: за счет того, что одна сторона короче, а другая – длиннее, получается двойной эффект.

Кроме того, модные стрижки 2020 с асимметрией способны изменить образ и делают его более выразительным и харизматичным. Они также смещают акценты – подчеркнут, что надо, и спрячут то, что вас напрягает. А еще женские стрижки с асимметрией обладают шикарным омолаживающим эффектом.

Главред собрал самые модные варианты асимметричных стрижек, а в нашей фотогалерее – свежие образцы модных асимметричных стрижек 2020.

Модные асимметричные стрижки 2020

Боб с андеркатом

Если душа просит коротких волос, но что-то сдерживает – решение есть: сделайте стрижку боб с андеркатом. Суть ее в том, что с одной стороны в области виска волосы выбриваются, а с другой – оставляете длину, которая вам больше всего идет. На затылке волосы чуть короче, чем спереди. Если при этом вы покрасите волосы в яркий цвет, то стрижка от этого только выиграет.

Асимметричная челка

Честно говоря, асимметричная челка только возвращается в моду – после затишья длиной в несколько лет, мода 2020 открыла двери этой оригинальной челке. Если вы хотите кардинально изменить образ, но не хотите играть с длиной волос, то асимметричная челка – самое идеальное решение. А если челка надоест – то она быстро отрастет, и ее можно перевести в удлиненную челку на бок.

Острый асимметричный боб

Классическая стрижка боб подходит всем, и, безусловно, это ее преимущество. Но если вы устали от однообразия и действительно хотите выглядеть сногсшибательно, тогда острый асимметричный боб станет для вас спасением. С одной стороны делаете волосы чуть длиннее, с другой – чуть короче. Можно сделать косую челку, которая плавно переходит в общую длину волос – ту часть, которая длиннее.

Асимметричное каре

Если стрижка боб подразумевает слои и текстуру, то каре – это гладкие волосы без каких-либо слоев. Поэтому в случае, если вам больше нравится вариант стрижки, когда все линии – четкие, а форма не размытая – тогда асимметричное каре вас ждет: с одной стороны волосы короче, и они плавно переходят в более длинные волосы с противоположной стороны лица. Также обратим ваше внимание на то, что постепенно кудрявые волосы уходят в прошлое, поэтому подкручивать волосы не обязательно, наоборот, мы идем к тому, что опять будет вытягивать волосы утюжком.

Читайте такжеВ моду вернулась женская стрижка лоб из 1900-х: как подстричь дома - фотоНапомним, ранее сообщалось, женская стрижка лоб (с англ. сокращенно lob от long bob – удлиненный боб) – это одна из вариаций знаменитой стрижки боб. Все то же самое – затылок короче, чем пряди спереди. Но акцент на длине этих прядей.

стрижка боб асимметричные стрижки женские стрижки каре мода 2020 прически на короткие волосы
Сейчас вы просматриваете новость «Самые модные асимметричные стрижки 2020 - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:02
Гороскоп на май: Близнецы ухватят удачу за хвост, а Рыбам будет катастрофически плохо
05:27
Коронавирус умрет не скоро: в США назвали реалистичный срок появления вакцины Видео
05:05
Самые модные асимметричные стрижки 2020 - фото Фото
04:46
Красиві привітання з Днем ангела Ірини в прозі, віршах та картинках Видео
04:32
Главное - своими словами: эксперты рассказали, что нужно говорить для улучшения секса
04:30
Стоило ли вводить карантин в Украине: врач ошарашил ответом
04:19
Самый модный маникюр весна 2020 – ногти балерина или "гробы": фото Фото
03:36
"Эротические игры": голая жена Гусева показала развратное фото в ванной
03:03
Осадочек остался: психологи рассказали, почему людям бывает неловко после секса
02:10
Новое исследование: бокал вина равен часу в тренажерном зале
01:39
Ученые раскрыли серьезную опасность Covid-19 для мозга
01:35
"Крупная денежная афера": астролог назвал вероятную жертву Видео
00:53
"Два шара, девушка можно": жена Морозюка показала грудь
00:19
Радоница 2020: какой сегодня праздник 28 апреля и что делать Видео
27 апреля, понедельник
23:56
Искали двое суток: под Харьковом нашли тело 6-летней Миланы Видео
23:34
"Карантин не для всех!" Ресторан нардепа Тищенко принимает гостей во время пандемии Видео
23:30
Маникюр весна 2020 новинки – коралловый маникюр и паутинка на ногтях - фото Фото
23:00
Порнозвезда-"мамочка" похабно изогнулась на сексуальных фото Фото
22:58
Коронавирус у животных: в Нидерландах эпидемия на фермах с норками Видео
22:35
Коронавирус в Украине и мире – сколько жертв и зараженных на 27 апреля Видео
22:26
В Британии у детей обнаружили загадочный синдром, связанный с Covid-19
22:12
Названы необычные симптомы аллергии Видео
22:10
Рано радоваться: ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии
22:00
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: денежное место и схватки за авторитет Видео
21:46
В Минздраве назвали главные условия для открытия продуктовых рынков
21:38
В Раде заявили о необоснованности увольнения Верланова
21:20
Від пацанки до панянки 4 сезон 11 выпуск - кто ушел
21:14
"Стало очень плохо": в студенческой общаге обнаружили коронавирус
20:56
Минфин обнародовал список запретных слов для чиновников
20:42
Безблагодатный огонь: в РФ монах заразился коронавирусом и поджег себя
20:38
В Минздраве пояснили, почему медики массово "цепляют" уханьскую хворь
20:34
Долгожданная игра The Last of Us Part II получила новую дату выхода
20:16
Как будут работать ПриватБанк и Новая почта на майские праздники: опубликован график
20:03
Зеленский отчитался о полумиллионе ПЦР-тестов на коронавирус украинского производства
20:00
Для начальной школы запускают онлайн-уроки - когда и где смотреть
19:46
"Глупые женщины": Лариса Долина публично оскорбила феминисток
19:24
Наконец-то дождались: Шмыгаль допустил резкое сокращение карантина
19:18
Несколько тысяч покойников: у берегов Крыма нашли жуткую находку века Видео
19:15
"Или трусы, или крестик": экс-глава Минфина рассказал о вариантах для Украины по кредиту от МВФ
19:12
Цугцванг для Зеленского: политолог объяснил проблему назначения Саакашвили
19:07
Доктор Кто 13 сезон - дата выхода продолжения сериала Видео
18:58
Польша хочет выслать авиарейсы за украинскими заробитчанами
18:55
Праздник Радоница 2020 – что нельзя делать, а что непременно нужно Видео
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 11 выпуск 27-04-2020 Видео
18:44
Продуктовые рынки останутся закрытыми - эксперт назвал причину
18:34
Шок и трепет: эксперты озвучили жуткий прогноз по зарплатам Украины после карантина
18:05
Самые модные длинные платья на лето 2020 - фото Фото
18:00
Ветер любви 20 серия смотреть онлайн 27-04-2020 Видео
17:50
Ученые узнали, в каком случае выше всего риск заразиться коронавирусом
17:38
Отдых в Турции 2020: эпидемия COVID-19 нагло "сожрала" шведский стол Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять