УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Самые модные кроссовки лето 2020: топ-7 горячих трендов - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

6 мая 2020, 04:41

Мода 2020 подготовила всем любителям ретро очередной роскошный подарок - стильные кроссовки из 70-х.

  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram
  • Модные кроссовки лето 2020 Instagram

Красота – это сила, доказано давно, много раз, и никто с этим не спорит. Но удобство сегодня важнее, поэтому кроссовки – это лучшая покупка, которую вы можете сделать в преддверии лета.

Мы можем любоваться изящными туфлями и даже приобрести их, но вряд ли они пригодятся нам в ближайшее время. Конечно, карантин потихоньку отменяют, но ритм жизни стал другим, и требует от нас быть готовыми к всевозможным маневрам.

Хорошо, что мода услышала наши потребности, и мы сегодня можем выбрать не только удобные кроссовки, но и красивые, в которых можно чувствовать себя королевой в любой ситуации. Тут, кстати, уместно будет сказать, что когда мы получаем комфорт, то все равно в итоге нам нужна красота.

Еще один немаловажный плюс в том, что мода 2020 многогранна, и не зациклена на кроссовках определенной модели. Ох, с ужасом вспоминаю те времена, когда в моде были какие-то кроссовки, и все их носили – эффект был такой, что спустя несколько месяцев тебя уже тошнило от кроссовок. Выбора особого не было, поэтому хочешь, не хочешь – а приходилось быть одной из миллионов.

Сегодня обувь не настолько надоедливая, есть выбор, который позволяет угодить всем.

Вот вам и позитив – вопреки той ситуации, в которой мы все оказались, это время щедрое, оно не давит на нас однообразием и не загоняет в жесткие рамки.

Главред собрал самые главные тренды летних кроссовок 2020 – посмотрите нашу фотогалерею, там, наверное, есть кроссовки вашей мечты.

Модные кроссовки лето 2020 – горячие тренды

1

Кроссовки цвета мандарина и лимона

Одним из трендов летнего сезона, да и вообще всего года, стали оранжевый и желтый цвета. Именно поэтому кроссовки цвета мандарина и лимона, а также многоцветные кроссовки с вкраплением желтого и оранжевого – это то, что позволит вам выглядеть стильно и модно, не взирая на то, какую модель вы выберете.

2

Многоцветные кроссовки

Если вы ищете универсальные кроссовки, которые подойдут под любой ваш наряд, тогда будьте спокойны – в моде роскошные кроссовки с разноцветными вставками. Словно мозаика, такие кроссовки вдохновляют и наполняют жизнью, в них хочется неустанно ходить и покорять мир.

3

Ретро-кроссовки из 70-х

Мода 2020 подготовила всем любителям ретро очередной роскошный подарок – белые кроссовки с закругленным носком, которые были безумно популярными в 70-х, а потом спустя 20 лет опять вернулись в моду – в 90-х они произвели настоящий фурор. Аккуратные и изящные, они отлично впишутся под платье и юбку, - за это вы их и полюбите!

4

Кроссовки с липучками

Вы, наверное, обращали внимание на детские кроссовки – как правило, все они идут на липучках и избавляют детей от мороки со шнурками. Сложно сказать, кто вдохновил дизайнеров обуви на создание таких кроссовок для взрослых в 2020 году, но это яркая модная тенденция, и она действительно заслуживает внимания.

Читайте такжеМода 2020 лето - в моде женские пиджаки и жакеты в стиле 80-х: фото

5

Кроссовки-носки

Самые легки кроссовки, которые никогда ни при каких обстоятельствах не натирают ноги – это фантастические кроссовки-носки. Мягкие, изящные, завораживающие и очень легкие, такие кроссовки – идеальное решение для тех, кто ищет универсальную обувь, которую можно комбинировать и с платьем, и с джинсами.

6

Платформа

Если вы любите каблуки, то наверняка оцените "ход конем" моды 2020 – кроссовки на платформе практически вышли из моды, казалось, пора о них забыть – но нет, этот тренд опять вернулся. Кроссовки на платформе удобны и красивы, и это находка для миниатюрных женщин.

7

Гадкие кроссовки

Уродливые кроссовки тоже не вышли из моды. Говорили, что их ждет забвение на долгие годы, ведь они выглядят так, словно разношенные кроссовки вашего отца. Но что-то пошло не так, и вот – одним из фаворитов модных кроссовок лета 2020 стали модели на огромной подошве с усиленным носком. Конечно, у каждого может быть свое мнение об этих кроссовках, но есть у них одно самое главное преимущество – они удобны, и этим подкупают тех, кто не боится выглядеть странно.

Читайте такжеМодные сумки 2020 лето – в моду вернулись ретро-сумки из 1950-х: фотоНапомним, еще в начале года мы говорили о том, что летом в моде будут сандалии с квадратным носком. Но тогда это казалось чем-то забавным. Сегодня мы практически входим в теплый сезон, и если есть желание догнать время и выглядеть летом модно, то женские сандалии с квадратным носком наиболее актуальны.

мода мода 2020 кроссовки обувь обувь 2020 женская обувь
Сейчас вы просматриваете новость «Самые модные кроссовки лето 2020: топ-7 горячих трендов - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:41
Самые модные кроссовки лето 2020: топ-7 горячих трендов - фото
04:12
День ангела Юрия – как поздравить в День святого Георгия Победоносца
03:25
Съел и отлично отымел: топ-3 продуктов, которые улучшают секс
03:04
Ученые предупредили, кому противопоказаны помидоры Видео
03:00
Полезно для теленка – но вредно для ребенка: в чем растущая опасность молока Видео
02:39
Украинская топ-модель бесстыже показала сочную молодую грудь
02:20
Ученые назвали еду, которая делает мужчин сексуальнее Видео
02:05
Профилактика коронавируса: Комаровский предупредил о смертельной опасности
01:29
Названы продукты, снижающие умственные способности
00:53
Эксперты рассказали, чем полезен утренний секс
00:31
В Офисе президента прокомментировали слухи об отмене безвиза из-за пандемии
00:19
День Георгия 2020 и Иверской иконы: какой сегодня праздник 6 мая Видео
05 мая, вторник
23:49
"Не подписывать хе*ню от Пети": всплыла личная переписка Арахамии с депутатами
23:40
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 5 мая
23:15
Как не превратиться в ягу: прически, которые безумно старят женщин 40+
23:11
В ОАЭ в городе Шарджа полностью охвачен огнем 48-этажный небоскреб Видео
22:38
В Глухове главврач больницы объявил голодовку Видео
22:18
В Службе занятости рассказали, как растут ряды безработных в Украине
22:10
Красотка-порнозвезда порадовала фанатов телом на сексуальных фото Фото
21:48
Украинский врач рассказал о зарплатах медиков в Италии
21:33
В Минздраве рассказали, в каких больницах будут тестировать лекарство от Covid-19
21:03
Новость для учеников: в Раде рассказали, что будет с пропущенной на карантине школьной программой
20:35
"Поиздевались свои же мужчины": знакомая рассказала об убийстве девочки под Харьковом
20:35
В России оценили, остановят ли санкции США Академик Черский и Северный поток-2
20:22
В Украине нашли район без коронавируса: медики уехали изучать феномен
19:53
Многомиллионная сделка: Украина продала одно из крупнейших предприятий
19:47
Обещали ликвидировать: Рада удвоила финансирование налоговой полиции
19:35
Экс-участница Від пацанки до панянки Влада Роговенко беременна
19:29
Мода 2020 лето – в моде джинсовые юбки миди и юбки с запахом – фото Фото
19:22
День Киева 2020: у Кличко решили, как будут праздновать в карантин Видео
18:53
Трамп пообещал миру правду о происхождении коронавируса Видео
18:52
Как влюбить в себя мужчину на всю жизнь: ученые выяснили ответ
18:45
В Луганской области сгорела фура Новой почты: в компании сделали заявление Фото
18:44
Салон жены нардепа Тищенко активно работает, вопреки карантину
18:35
Заграница поможет: стало известно, сколько денег ЕС даст Украине на борьбу с последствиями коронавируса
18:12
Рейтинг самых сильных армий мира: куда угодили ВСУ
17:50
Ветер любви 30 серия смотреть онлайн 05-05-2020 Видео
17:40
"Пришла домой, а через час вышла с головой": под Харьковом простились с 13-летней Кристиной
17:39
Пора домой: в Генпрокуратуре "раскручивают" экстрадицию Януковича
17:11
В Украине хотят отменить льготы для населения по электроэнергии
17:00
Ветер любви 29 серия смотреть онлайн 05-05-2020 Видео
16:56
Избивали и душили: в Донецкой области копы зверски пытали парня
16:28
Трубы горели: в Кривом Рогу подростки разгромили магазин из-за алкоголя
16:18
Массовый выезд заробитчан в Европу: Шмыгаль назвал сроки
16:15
Michelle Andrade и Артем Пивоваров спели дуэтом
15:59
В Минздраве рассказали, что будет с медреформой в Украине
15:50
Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдавала
15:32
Украина резко возобновила поставки бензина из России
15:20
Отрава для Ковида: Индия передала Украине лекарство от коронавируса Видео
15:10
Выйдем на протесты: ультрас Динамо решили "вписаться" за активиста Стерненко
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять