В моду на осень 2021 врывается маникюр цвета лесного мха, голубой ночи и холодного кофе

Как бы нам не хотелось, чтобы лето задержалось как можно дольше, какими бы сильными не были наши чувства, которые мы испытываем по отношению к теплой поре, но осень пришла – сотканная из легкой меланхолии, золота и прохлады, она уже стоит на нашем пороге и заглядывает в наши окна. Ее уже не победить и не прогнать, особенно, когда речь заходит о моде - ведь она очень сильная, эффектная и завораживающая.

В своих бездонных чемоданах Мода осень 2021 принесла нам несметное количество стильных нарядов, смелые прически, яркий макияж и…идеальный маникюр!

Летом всё нам прощалось – ногти со стертым лаком и даже полное его отсутствие. Но эта осень не стерпит такого подхода – она требовательна, и ей подавай ухоженные и безупречные ногти, покрытые модным лаком!

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Конечно, у каждой из нас свои вкусы и предпочтения в маникюре. Кто-то в восторге от френча, кому-то больше по душе классический красный или даже черный маникюр, а есть и те, кто давно не изменяет нюдовым оттенкам лака.

Однако не стоит слишком серьёзно относиться к ногтям, и нужно позволить себе в сезоне осень 2021 небольшие эксперименты с цветом. Вот пять самых модных цветов лака, которые вы просто обязаны носить на ногтях этой осенью!

Мы собрали для вас фотогалерею модных вариантов маникюра на осень 2021 - смотрите, вдохновляйтесь и меняйтесь себе на радость!

Модные цвета лака для ногтей 2021 осень

Загадочный синий

Мы все давно уже привыкли к тому, что осень является синонимом насыщенного красного и оранжевого цветов. Но в сезоне осень 2021 этот стереотип будет разрушен. Дело в том, что одним из самих главных и модных цветов лака станет синий и все его оттенки – включая ночной голубой и васильковый.

Осенний маникюр 2021 / Instagram

Лесной зеленый

Вполне ожидаемый тренд - зеленые ногти, ведь они были на вершине популярности целый год! Летом мы сходили с ума по неоновым цветам и электрическим оттенкам, а этой осенью ее величество Мода зовет нас в лес.

Читайте такжеСбежит и поставит клеймо "вульгарная": маникюр, который бесит мужчинПриродные зеленые цвета в таких тонах, как мох, ель и шалфей – это то, что должно красоваться на ваших ногтях этой осенью. Без преувеличения, это самый красивый маникюр на осень 2021.

Осенний маникюр 2021 / Instagram

Роскошный фиолетовый

Красить ногти тёмными лаками - это обычное дело в осеннюю пору. Но если раньше модно было фокусироваться на черном лаке, то сейчас как никогда актуален темно-фиолетовый. Несмотря на то, что это тоже темный цвет, он все же не слишком резкий. Если вам більше по душе теплые оттенки, тогда ориентируйтесь на сливовый фиолетовый.

Осенний маникюр 2021 / Instagram

Холодный кофе

Все те, кто обожает нейтральные оттенки, могут вздохнуть с облегчением – этой осенью в моде все оттенки кофе - от светлого молочного латте до темного крепкого эспрессо. Также можете покрасить ногти различными оттенками, чтобы они с каждым пальцем становились все темнее и темнее – получится очень впечатляющий маникюр осень 2021.

Осенний маникюр 2021 / Instagram

Нейтральный нюд

Этот оттенок лака буквально поселился на вершине моды, и вот уже который год подряд актуален. Но этой осенью мы будем еще больше наслаждаться умиротворяющими оттенками телесного цвета.

Осенний маникюр 2021 / Instagram

Читайте такжеСотрите это немедленно: маникюр, который чудовищно старит рукиВ идеале нужно красить ногти лаком, оттенок которого близкий к вашему собственному оттенку кожи. Такой осенний маникюр 2021 отлично подойдет под любую одежду, которую вы решите носить в этом сезоне.