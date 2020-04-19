Мир охватил новый тренд – синие волосы: как покрасить дома

Карантин прогнал прочь из нашей жизни почти все краски. Эмоции "похудели", приятные волнующие переживания стали редкостью. Теплые дружеские встречи за чашкой вкусного кофе стали воспоминанием о прошлом, которое сегодня уже кажется чем-то нереальным и недостижимым.

И кто сказал, что мы плохо жили?

В той жизни мы могли добавить впечатлений и счастья в свою жизнь прогулкой по вечернему городу, походом на концерт, в кино и по магазинам. Когда внезапно на голову сваливалась грусть, мы могли подбодрить себя стильной обновкой или книгой.

Конечно, сегодня многое доступно с доставкой на дом, никто и не спорит. Мы, наверное, еще должны научиться жить в ритме одиночества и тихих жизненных радостей.

А пока что каждый живет так, как умеет, и добавляет красок в свой мир всеми доступными способами.

Скажем, внезапно мир заполонил свежий тренд - окрашивание волос с синий цвет. Хотя это и не новый тренд, ведь никто голубым волосам не обещал в этом году невиданных высот на модном олимпе. Наверное, старушка мода 2020 сходит с ума от такого хулиганства.

Для одних это протест. Для других - желание выделиться на фоне карантина, который заставляет нас соблюдать социальную дистанцию. Для третьих это немного солнца в холодной воде и возможность чувствовать жизнь. Есть и немало тех, кто просто поймал тренд и уже успел перекрасить волосы.

Главред собрал фотогалерею самых ярких вариантов модного окрашивания волос в голубой цвет из Инстаграм – вы убедитесь, что синие волосы диктуют свои правила и покоряют сердца. Кроме того, мы расскажем вам, как покрасить волосы в синий цвет дома.

Как покрасить волосы в синий цвет в домашних условиях – пошаговая инструкция

Шаг 1

Нужно осветлить волосы и очистить их от предыдущего цвета, если такой есть. Вы можете использовать средство для удаления цвета, осветляющий шампунь или осветлитель – все зависит от того, что у вас на волосах сейчас.

Шаг 2

Если вам пришлось отбелить волосы, тогда обязательно используйте кондиционер для восстановления волос, и дайте им несколько дней покоя. Дело в том, что процедура осветления немного портит волосы, и будет лучше, если вы сразу не будете их красить.

Шаг 3

Перед процедурой окрашивания тщательно вымойте волосы. Только не нужно на этом этапе использовать кондиционер для волос, так как он все испортит и помешает окрашиванию прядей.

Шаг 4

Перед окрашиванием защитите свою одежду и кожу. Наденьте старую футболку, которую вы не против запачкать и выбросить. Оберните полотенце или халат вокруг шеи, чтобы защитить кожу от краски, и наденьте виниловые перчатки, чтобы краска не испачкала руки и ногти.

Вы также можете нанести немного вазелина по краям линии роста волос и ушей, чтобы предотвратить окрашивание кожи.

Шаг 5

Смешайте краситель, если того требует инструкция. Правда, сегодня в продаже есть красители, которые смешивать не нужно. Для удобства перелейте краситель в пластиковую миску, чтобы было легче его использовать и наносить на волосы.

Шаг 6

Нанесите краску на волосы, делайте это частями, начиная снизу вверх. Для этого верхнюю часть шевелюры заколите на макушке пластиковой заколкой для волос. Начинайте красить с корней, потом прокрашивайте пряди. Но, самое главное – читайте свою инструкцию, там все четко написано, и сложностей возникнуть не должно.

Шаг 7

После окрашивания наденьте на голову шапочку для душа или полиэтиленовый пакет. Держите краску на волосах столько времени, сколько указанно в вашей инструкции – обратите внимание, в зависимости от производителя краски, время может быть разным.

Шаг 8

Смывайте краску, пока вода не станет почти чистой. Старайтесь ополаскивать волосы только прохладной водой. Теплая вода может удалить больше краски, а цвет может выглядеть не таким ярким.

После того, как вы смоете краску, вытрите волосы полотенцем. Не сушите волосы феном, потому что высокая температура может повредить их.

Шаг 9

Ополосните волосы в течение 2 минут в воде с уксусом в такой пропорции: чашка уксуса, чашка воды.

Потом хорошо промойте волосы, чтобы удалить запах уксуса.

Все, привет, синие волосы!

И еще, чем реже вы будете мыть волосы, тем дольше будет сохраняться цвет. По возможности используйте для мытья синих волос прохладную воду, чтобы не вымывался краситель. Постепенно ваши волосы из синих станут бирюзовыми и голубыми. Радуйтесь своих ярким волосам и наслаждайтесь собой разной после каждого мытья волос!

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