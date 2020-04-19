УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Мир охватил новый тренд – синие волосы: как покрасить дома

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

19 апреля 2020, 05:59

Никто голубым волосам не обещал в этом году невиданных высот на модном олимпе. Наверное, старушка мода 2020 сходит с ума от такого хулиганства.

  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram
  • Окрашивание волос в синий цвет Instagram

Карантин прогнал прочь из нашей жизни почти все краски. Эмоции "похудели", приятные волнующие переживания стали редкостью. Теплые дружеские встречи за чашкой вкусного кофе стали воспоминанием о прошлом, которое сегодня уже кажется чем-то нереальным и недостижимым.

И кто сказал, что мы плохо жили?

В той жизни мы могли добавить впечатлений и счастья в свою жизнь прогулкой по вечернему городу, походом на концерт, в кино и по магазинам. Когда внезапно на голову сваливалась грусть, мы могли подбодрить себя стильной обновкой или книгой.

Конечно, сегодня многое доступно с доставкой на дом, никто и не спорит. Мы, наверное, еще должны научиться жить в ритме одиночества и тихих жизненных радостей.

А пока что каждый живет так, как умеет, и добавляет красок в свой мир всеми доступными способами.

Скажем, внезапно мир заполонил свежий тренд - окрашивание волос с синий цвет. Хотя это и не новый тренд, ведь никто голубым волосам не обещал в этом году невиданных высот на модном олимпе. Наверное, старушка мода 2020 сходит с ума от такого хулиганства.

Для одних это протест. Для других - желание выделиться на фоне карантина, который заставляет нас соблюдать социальную дистанцию. Для третьих это немного солнца в холодной воде и возможность чувствовать жизнь. Есть и немало тех, кто просто поймал тренд и уже успел перекрасить волосы.

Главред собрал фотогалерею самых ярких вариантов модного окрашивания волос в голубой цвет из Инстаграм – вы убедитесь, что синие волосы диктуют свои правила и покоряют сердца. Кроме того, мы расскажем вам, как покрасить волосы в синий цвет дома.

Как покрасить волосы в синий цвет в домашних условиях – пошаговая инструкция

Шаг 1

Нужно осветлить волосы и очистить их от предыдущего цвета, если такой есть. Вы можете использовать средство для удаления цвета, осветляющий шампунь или осветлитель – все зависит от того, что у вас на волосах сейчас.

Шаг 2

Если вам пришлось отбелить волосы, тогда обязательно используйте кондиционер для восстановления волос, и дайте им несколько дней покоя. Дело в том, что процедура осветления немного портит волосы, и будет лучше, если вы сразу не будете их красить.

Шаг 3

Перед процедурой окрашивания тщательно вымойте волосы. Только не нужно на этом этапе использовать кондиционер для волос, так как он все испортит и помешает окрашиванию прядей.  

Шаг 4

Перед окрашиванием защитите свою одежду и кожу. Наденьте старую футболку, которую вы не против запачкать и выбросить. Оберните полотенце или халат вокруг шеи, чтобы защитить кожу от краски, и наденьте виниловые перчатки, чтобы краска не испачкала руки и ногти.

Вы также можете нанести немного вазелина по краям линии роста волос и ушей, чтобы предотвратить окрашивание кожи.

Шаг 5

Смешайте краситель, если того требует инструкция. Правда, сегодня в продаже есть красители, которые смешивать не нужно. Для удобства перелейте краситель в пластиковую миску, чтобы было легче его использовать и наносить на волосы.

Шаг 6

Нанесите краску на волосы, делайте это частями, начиная снизу вверх. Для этого верхнюю часть шевелюры заколите на макушке пластиковой заколкой для волос. Начинайте красить с корней, потом прокрашивайте пряди. Но, самое главное – читайте свою инструкцию, там все четко написано, и сложностей возникнуть не должно.

Шаг 7

После окрашивания наденьте на голову шапочку для душа или полиэтиленовый пакет. Держите краску на волосах столько времени, сколько указанно в вашей инструкции – обратите внимание, в зависимости от производителя краски, время может быть разным.

Шаг 8

Смывайте краску, пока вода не станет почти чистой. Старайтесь ополаскивать волосы только прохладной водой. Теплая вода может удалить больше краски, а цвет может выглядеть не таким ярким.

После того, как вы смоете краску, вытрите волосы полотенцем. Не сушите волосы феном, потому что высокая температура может повредить их.

Шаг 9

Ополосните волосы в течение 2 минут в воде с уксусом в такой пропорции: чашка уксуса, чашка воды.

Потом хорошо промойте волосы, чтобы удалить запах уксуса.

Все, привет, синие волосы!

И еще, чем реже вы будете мыть волосы, тем дольше будет сохраняться цвет. По возможности используйте для мытья синих волос прохладную воду, чтобы не вымывался краситель. Постепенно ваши волосы из синих станут бирюзовыми и голубыми. Радуйтесь своих ярким волосам и наслаждайтесь собой разной после каждого мытья волос!

Читайте такжеВ моду вернулось эффектное окрашивание волос в стиле 90-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, шикарная стрижка лонг боб начала свой путь со взлетами и падениями в 1909 году - ее подарил миру парикмахер Антуан де Пари, которого вдохновил образ Жанны д'Арк. В 2020 году лонг боб вернулся в моду.

окрашивание волос окрашивание волос дома синие волосы мода 2020 тренды
Сейчас вы просматриваете новость «Мир охватил новый тренд – синие волосы: как покрасить дома». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:45
Неожиданный куш: астролог рассказала, кому повезет
06:27
Что делать, если член семьи заразился COVID-19: врач дал важные советы
05:59
Мир охватил новый тренд – синие волосы: как покрасить дома Фото
05:36
Из-за коронавируса с полок магазинов может исчезнуть популярный продукт
05:05
Топ-3 омолаживающих маски для лица дома с эффектом минус 10 лет
04:29
Христос Воскрес – открытки-поздравления с Пасхой самые красивые
04:01
"Предлагают фигню": Комаровский шокировал откровением об антисептиках
03:22
Рамадан в 2020 году – начало и конец главного поста мусульман
02:35
Кому нельзя есть имбирь: диетолог дала важные советы
01:57
Биолог рассказала, как сделать медицинскую маску из шейного платка
01:14
Минус один симптом: медики назвали ложный признак коронавируса Видео
00:40
В Украине стремительно подорожает популярный овощ Видео
00:16
С Пасхой! 19 апреля – какой праздник: что делать и как поздравлять Видео
00:11
Отчаянный шаг: Израиль решил резко ослабить карантин
18 апреля, суббота
23:52
Богослужения на Пасху - смотреть онлайн
23:32
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 18 апреля Видео
23:32
Поздравления с Пасхой: короткие, милые и прикольные открытки
23:09
Вреден ли кофе при простуде - ученые ошарашили ответом
22:41
Оккупанты Крыма придумали новый налог - кому придется раскошелиться
22:09
Карантин спровоцировал резкий скачок безработицы: названа впечатляющая цифра
22:03
"Кто носит масочку, ест пасочку": Минздрав поразил оригинальным слоганом
21:40
"Открытое пламя осталось": у Зеленского рассказали о жутких пожарах в Украине Видео
21:35
Кравчук откровенно высказался о Зеленском и кризисе Видео
21:14
"Врачи замучены": всплыли шокирующие детали о ситуации в эпицентре эпидемии COVID-19
21:07
Гороскоп всех знаков Зодиака на Пасху: начало романа и утечка тайн Видео
21:04
В ВОЗ шокировали новым возможным эпицентром уханьской хвори
20:36
Вентиляция легких бесполезна: стало известно о неожиданной опасности коронавируса
20:30
"С**т в лицо, а вы подпеваете!": Притула резко высказался о предпочтениях украинцев Видео
20:08
Мощные пожары под Киевом: эксперт рассказал, как защититься от грязного воздуха
20:01
Печальная статистика: летальность от коронавируса у людей старше 50 лет
19:31
"Украинца пытали током": жуткие подробности из колонии путинских наемников
19:19
Хитрая зараза: эксперт рассказала о невероятных свойствах коронавируса
19:00
Выяснилось, когда Благодатный огонь доставят в Украину
18:44
"Вычислим подонков": у Авакова назвали неожиданную версию масштабных пожаров под Киевом
18:26
Как похудеть на карантине: эксклюзивные советы от Насти Каменских
17:59
Богослужения на Пасху: на каком канале и во сколько смотреть
17:57
Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020 Фото Видео
17:35
"Приехали дебилы": легенда Динамо рассказал о конфликте с полицией
17:28
"Мы справимся": Аваков назвал причину грязного воздуха в Киеве
17:22
Пасхальные яйца своими руками: пошаговые рецепты с фото Фото Видео
16:50
Запредельный уровень дыма и пыли: появился прогноз исчезновения смога над Киевом
16:23
"Начинайте как можно скорее": Зеленский дал срочное поручение из-за COVID-19
15:52
Полгорода уйдет под воду: над Киевом нависла новая опасность
15:36
Украина замерла на пороге масштабной вспышки коронавируса: заявление МВД Видео
15:26
В разгар карантина пенсионеры штурмуют отделения Укрпочты
15:10
18 апреля – какой праздник: что надо и нельзя делать в Великую субботу Видео
15:05
Красивый маникюр дома: в моде ногти цвета черной смородины - фото Фото
14:46
Три лучших рецепта пасхи: главные правила приготовления Видео
14:44
Уханьскую заразу можно изгнать без медикаментов - ученые Видео
14:41
Самые опасные районы: где в Киеве бушует коронавирус – опубликована карта
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять