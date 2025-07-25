РФ активно перебрасывает танки на фронт: где враг планирует усилить наступление

Андрющенко сообщил, что сейчас в приоритете россиян Новопавловское и Покровское направления.

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Россияне наращивают силы на Покровском и Запорожском направлениях / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, t.me/andriyshTime

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Враг наращивает силы на двух направлениях

Армия РФ перебрасывает танки и ПВО на определенные участки фронта

Россияне не отказываются от своих захватнических целей и продолжают перебрасывать силы на фронт. Внимание врага сосредоточено на Новопавловском и Покровском направлениях. Об этом в своем Telegram рассказал руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Сегодня активно поехали на все направления, как мы и предполагали. Из лагерей подготовки Мариуполь - Бердянск на север Донецкой области", - говорится в сообщении. видео дня

Он написал, что на Пологовское направление россияне перебрасывают танки и ПВО. Андрющенко отметил, что такого количества тяжелой бронетехники давно не фиксировалось.

Руководитель Центра Изучения оккупации отмечает, что основное движение техники и грузов едет через пункты пропуска Успенка и Вознесенка, что на границе между Донецкой областью и Россией.

Вся вражеская техника направляется на север Донецкой области.

Андрющенко добавил, что по словам источников, в последние дни на Донетчину массово едут колонны - речь идет о сотнях грузовиков разного типа всего за несколько дней.

"В итоге, как и говорили стало очевидно, что пока в приоритете у россиян Новопавловское и Покровское направления", - резюмировал руководитель Центра изучения оккупации.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска начали летнее наступление. Враг активизируется там, "где активизироваться никак не могут". Украина ожидает удары на нескольких направлениях фронта.

Недавно военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, ситуация на Покровском направлении сейчас является самой сложной на всей линии фронта.

Также враг активен вблизи реки Оскол. Там россияне пытаются создать плацдарм, с которого в будущем планируют идти в наступление и окружить Купянск.

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О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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