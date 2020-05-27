Интересные факты о пользе клубники, калорийность и противопоказания

Главред выяснил, в чем польза клубники и для кого она представляет опасность.
Первая клубника поспевает в мае. С каждым днем на прилавках ее все больше и больше.
Запах клубники – главный показатель ее зрелости. Как поясняют диетологи: если не слышен запах клубники – такую ягоду брать не стоит.
Также при выборе клубники смотрят на хвостики (они не должны быть сухими и легко отрываться) и цвет (ярко красный, блестящий, но не темный), зернышки должны быть "втоплены" внутрь. А вот форма клубники значения не имеет.
Клубника – калорийность
Калорийность клубники составляет всего 33 ккал на 100 грамм. Поэтому очень полезна клубника при диете.
Клубника – противопоказания
У людей, которые не переносят оксалат кальция, клубника вызывает аллергические реакции.
Из-за высокого содержания фруктовой кислоты она противопоказана людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.
Также клубнику не рекомендуется употреблять при гипертонии, особенно при приеме препаратов на основе энаприла: она может повысить нагрузку на почки.
Клубнику часто опрыскивают пестицидами. Поэтому перед едой ее стоит обдать кипятком в дуршлаге. На вкусовые качества и полезные свойства ягоды это не повлияет.
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В чем польза клубники
Клубника содержит не только множество полезных веществ, но и является одним из главных источников минералов. В составе клубники:
- железо,
- калий,
- кремний,
- магний,
- марганец,
- йод,
- кальций,
- натрий,
- цинк,
- фосфор,
- медь.
Причем клубника замороженная пользу свою не теряет, сохраняя практически те же витамины и минеры, что и свежая.
Полезна клубника беременным – благодаря фолиевой кислоте (заодно помогает при анемии), при проблемах со зрением и памятью – ее уникальный биохимический состав не только предотвращает появление таких болезней, но и способствует также прогрессивному лечению уже имеющихся.
Читайте такжеВкусное и полезное варенье из одуванчиков: как готовить главную майскую сладостьКлубнику вводят в рацион для профилактики рака (благодаря высокой концентрации эллаговой кислоты, витамина С, кемферола, антоциана и т.д.), повышения настроения (стимулирует высвобождение серотонина), нормализации уровня сахара в крови (поэтому полезна клубника при диабете). Едят ее и для детоксикации организма.
Полезна клубника для сердца: витамин С и антоцианидины защищают артерии от повреждения, помогая предотвращать тромбы.
Витамин С делает клубнику особенно полезной для иммунной системы. Заодно она улучшает переваривание крахмалистых и белковых продуктов, решая проблемы с пищеварением.
Это отличное жаропонижающее и антибактериальное средство.