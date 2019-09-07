Секс в бархатный сезон: советы по правильному интиму на пляже

Секс на пляже. Иллюстративное фото / http://bomba.co

Несмотря на то, что лето традиционно пронеслось с кометной скоростью (словно и не бывало), стартовал бархатный сезон отпусков. А стало быть, секса на песчаных плоскостях станет ненамного меньше.

Эксперты-сексологи подготовили несколько советов для тех пар, которые пожелают предаться страсти прямо на пляже.

В первую голову нужно учитывать, что песок практически всегда создает дискомфортные ощущения - попадая на гениталии. Поэтому не стоит забывать о пляжном коврике или покрывале.

Читайте такжеУченые рассказали, какие серьезные болезни грозят "забившим" на секс людям среднего возрастаДалее, любителям секса в воде нужно помнить о том, что в ней обитают куча микроорганизмов. Они, в свою очередь, с легкостью нарушают микрофлору влагалища или мочеполовой системы.

Кроме того, секс на песке вызывает потертости и травмирует нежные слизистые половых органов. В самых жесткий случаях интим на пляже может закончиться ранками, язвочками и воспалением.

Напомним, ранее в мексиканском городе Гвадалахара разрешили заниматься сексом на публике.