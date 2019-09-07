Сообразить на троих: лучшие позы и нужные правила для группового секса

7 сентября 2019, 07:10

Те людей, которые вечно считают, что кровать слишком широка для них двоих - постарались эксперты-сексологи.

Секс, групповой секс, втроем
Секс / УП.Життя

Все пары, которые решаются пригласить  в свою постель еще одну девушку и устроить секс втроем, встает некоторое количество проблем (особенно, если обе партнерши строго гетеросексуальны и не хотят устраивать лесбиянские забавы).

Журнал Максим со ссылкой на экспертов-сексологов составил небольшой гид-материал по позам для тех людей, которые возлежали "тройничка".

Поза №1. Мужчина устраивается поудобнее между ног первой партнерши. А вторая забирается на него и начинает скакать на пенисе аки амазонка.  При это первую нужно максимально тактично ласкать руками - грудь бедра, талию. Все, до чего дотянуться можно.

Читайте такжеГнездо разврата. В казахстанском фитнес-клубе сотрудники устроили "групповуху" в бассейне: видеоПоза №2. Стандартнейший миссионерский секс с одной партнершей, в то время как свободные руки ласкают вторую.  Плюс обязательные поцелуи в грудь и шею  - только бы не упираться плечом в лицо первой.

Поза №3.Партнерши садятся на мужчину спиной друг к другу. Одна всадница − амплитуду ее движений нужно контролировать руками и бедрами. А другая получает оральные ласки формате ты пытаешься контролировать девушки Б,  Тем временем девушке достается куннилингус большей или меньшей качественности. 

Напомним, ранее ученые рассказали, как добиться идеального группового секса. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
секс интим групповой секс куннилингус
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:24
Обмен пленными 7 сентября: Россия и Украина через пару часов могут совершить прорыв
07:10
Сообразить на троих: лучшие позы и нужные правила для группового секса
06:49
Диллема Зеленского: почему любое решение по Цемаху не имеет правильной развязки мнение
06:17
"Не ори! За*бала, задохнись": россиянка жестоко "воспитывала" годовалую дочь, видео 18+ Видео
06:02
Смертоносный болид с Нибиру: уфологи предупредили о последней неделе перед концом света Видео
05:59
"Видео про ногу": Панин снова вызвал отвращение россиян Видео
05:33
Заговоры, агрессия и хаос: астрологи назвали самые опасные дни в сентябре Видео
05:05
Психолог дала важный совет насчет осенней меланхолии Видео
04:26
Как похудеть: диетолог назвала три "нельзя" после срыва
04:01
Эксперт рассказал, чем опасен план Путина по переговорам Украины с боевиками "Л/ДНР" Видео
03:26
Ученые назвали признак скорого инфаркта
02:52
Звезда вечернего Квартала обнажила аппетитные формы в пикантной позе
02:37
Секс в бархатный сезон: советы по правильному интиму на пляже
02:27
Сенсация на US Open: российский теннисист вышел в финал турнира
02:15
Диетологи назвали продукт, провоцирующий перепады давления
01:54
Больше тысячи останутся без работы: Киевпастранс уволит всех кондукторов Видео
01:31
"Займусь реформированием прокуратуры": Касько рассказал о планах в ГПУ Видео
01:09
Земля теряет орбиту: гравитационную аномалию помог выявить ураган Дориан Видео
00:34
"Где наша Прага?" Кличко и Богдан поспорили в прямом эфире
00:23
Как сжечь жир на животе: эксперты назвали продукты
06 сентября, пятница
23:50
"Можно ожидать от России нюансы": эксперт призвал к осторожности при обмене пленными
23:32
Литва - Украина: где смотреть, кадровые потери, прогнозы букмекеров
23:25
Изнасилование девушки водителем BlaBlaCar: мужчина предлагал пассажирам интим Видео
23:19
Денег больше: чиновник рассказал, каким категориям украинцев и на сколько поднимут зарплаты
22:57
Белорусский политик назвал Крым частью России
22:32
"Граждане - наивысшая ценность": Богдан озвучил мнение по обмену пленными
22:06
Кабмин определился с кандидатурой главы Харьковской ОГА
22:03
Эксперт рассказал, как нужно менять санкции Киева против Москвы
21:31
Радость Бориса: палата лордов Великобритании поддержала отсрочку Brexit
21:15
Джанабаева рассказала о разрыве с Меладзе
21:13
Кабмин уволил ближайшего заместителя главы МВД Авакова
20:46
Стало известно, какую кучу денег потратят на свадьбу Богомолов и Собчак
20:40
В Киеве задержали стрелявшего в троллейбусе пассажира Видео
20:19
Зеленский перелопатил состав своих советников
19:59
Российский пропагандист назвал телеведущего Дудя "борцом с перхотью" Видео
19:44
Восьмерых украинцев в СИЗО Лефортово "заморозили" для посещений - адвокат Фейгин
19:34
Бразильский футболист Шахтера отказался выступать за сборную Украины
19:27
В комитете Рады поддержали законопроект Зеленского об импичменте президента
19:22
Мать Илона Маска пришла на New York Fashion Week в украинских брендах Видео
19:21
Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян – адвокат Видео
19:19
"Завтра сделаю все, чтобы победить" - Хабиб Нурмагомедов Видео
19:11
Охранял обломки сбитого МН17: суд освободил еще одного боевика "ДНР" Видео
19:10
Российский боец хочет сразится с Макгрегором
19:00
Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 2 выпуск 3 сезон - 06-09-2019 Видео
18:56
В Еврокомиссии анонсировали в сентябре трехсторонние переговоры по транзиту газа Видео
18:53
Свитолина рассказала, почему не смогла победить Уильямс на US Open Видео
18:35
"Пустая трата денег": Дубилет лишил Кабмин блокнотов с золотым тиснением
18:30
Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: дата боя, статистика бойцов, где смотреть
18:27
Адвокат заявил об угрозе срыва по обмену пленными между Украиной и РФ Видео
18:25
Скончался легендарный шотландский футболист
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять