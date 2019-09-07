Сообразить на троих: лучшие позы и нужные правила для группового секса

Секс / УП.Життя

Все пары, которые решаются пригласить в свою постель еще одну девушку и устроить секс втроем, встает некоторое количество проблем (особенно, если обе партнерши строго гетеросексуальны и не хотят устраивать лесбиянские забавы).

Журнал Максим со ссылкой на экспертов-сексологов составил небольшой гид-материал по позам для тех людей, которые возлежали "тройничка".

Поза №1. Мужчина устраивается поудобнее между ног первой партнерши. А вторая забирается на него и начинает скакать на пенисе аки амазонка. При это первую нужно максимально тактично ласкать руками - грудь бедра, талию. Все, до чего дотянуться можно.

Читайте такжеГнездо разврата. В казахстанском фитнес-клубе сотрудники устроили "групповуху" в бассейне: видеоПоза №2. Стандартнейший миссионерский секс с одной партнершей, в то время как свободные руки ласкают вторую. Плюс обязательные поцелуи в грудь и шею - только бы не упираться плечом в лицо первой.

Поза №3.Партнерши садятся на мужчину спиной друг к другу. Одна всадница − амплитуду ее движений нужно контролировать руками и бедрами. А другая получает оральные ласки формате ты пытаешься контролировать девушки Б, Тем временем девушке достается куннилингус большей или меньшей качественности.

Напомним, ранее ученые рассказали, как добиться идеального группового секса.