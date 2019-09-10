Ученые высчитали идеальный размер пениса

Секс. Иллюстративное фото / Реплая.нет

13,1 сантиметра в эрегированном (возбуженном состоянии) - именно такой средний идеальный размер пениса.

К такому выводу после долгого мета-анализа опубликованных ранее 17 исследований пришли сотрудники специализированного урологического издания портал BJU International.

Общая выборка составила 15 521 представителей мужского пола со всего мира — то бишь и азиатов, и американцев, и европейце, и даже африканцев (по поводу громадных членов которых ходят легенды).

В слову, в расчет принимались исключитально медицинские измерения - от лобковой кости до края головки (без учета крайней плоти). Далее, исследователи не нашли никакой связи между размерами пениса исследуемых и другими антропометрическими параметрами − рост, индекс массы тела, размер ступни или носа

Напомним, ранее ученые выяснили, от каких факторов зависит длина пенисов. Врачи рассказали, какие секс-позы больше всего опасны для пенисов.