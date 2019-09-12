Выбрать путь, смазать цель: как правильно выбрать лубрикант для жаркого секса

Интимная смазка / 365news.biz

Сексуальные утехи, особенно в темпераментной паре, практически невозможны без обильного использования смазки (лубриканта). Иначе придется на своих гениталиях ощущать силу трения.

Акушер-гинеколог высшей категории Лилия Левенец в комментарии порталу "Здоровье 24" дала ряд рекомендаций по правильному использовании смазки.

Совет №1. Не покупать лубриканты, содержащиеся любые искусственные ароматизаторы, красители, сахар, эфирные масла, дополнительные добавки или глицерин

Читайте такжеСообразить на троих: лучшие позы и нужные правила для группового сексаСовет №2. Проверять лубриканты на натуральность/искусственность.

Совет №3. Тщательно читать отзывы, обзоры либо, в идеале, консультироваться с врачом.

Совет №4. Проверять, подходит ли лубрикант под выбранные презервативы / секс-игрушкой. Потому как смазки на жировой основе легко разрушают латекс.

Совет №5. Покупайте лубриканты в проверенных секс-шопах и аптеках (с сертификатами качества продукции).

Напомним, ранее в Сети появились советы по поводу того, как выбрать лубрикант для секса. До это были опубликованы советы по изготовлению секс-игрушек своими руками.



