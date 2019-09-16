Врач прокомментировала стереотип о связи секса и прыщей

Секс и прыщи / The Question

Всем парням и девушкам, которые страдают от прыщей на коже, регулярно дают "качественный" совет - мол, побольше занимайся сексом и все пройдет.

Как сообщает портал Tut со ссылкой на врача-дерматолога Светлану Якубовскую, корреляция между активной интимной жизнью и прыщами никак и никем не была доказана."Вместо похода к дерматологу и подбора грамотного ухода и лечения, люди наталкиваются на еще один "умный" совет - с началом половой жизни все пройдет. Это гормоны изменения, связанные с вашими физиологическими и гормональными перестройками, активностью сальных желез и рационом питания (есть поменьше молока, сладостей и фастфуда) и никак они не связаны с активностью половой жизни", - заявил она.

По словам Якубовской, от прыщей поможет избавиться только должным образом проведенное лечение."Начало половой жизни не станет лекарством от прыщей: здесь помогут только время, посещение доктора и грамотный подбор лечебных средств", - подытожил он.

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