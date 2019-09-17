Плохой левак: в Сети рассказали, как уличить партнера в сексе на стороне

Измена. Иллюстративное фото / Okay Monday

Пользователи сервиса микроблогов провели флешмоб под хэштегом #CluesTheyAreCheating, в котором делились своим опытом по распознанию измены партнера/партнерши.

Абсолютно большинство юзеров советовали в первую очередь обращать внимание на изменения в поведении партнера.

"Они вдруг начинают заботиться о своем внешнем виде. Ходят в спортзал, меняют питание, одеваются красивее", —написал пользователь PharmaBlue. Далее, изменяющие партнеры часто враз становятся гораздо более ревнивыми и мнительными.

Читайте такжеПсихолог объяснил, в каких случаях после измены отношения нужно разрыватьПользовательница RageMichelle поняла, что парень ей изменяет, когда он внезапно поменял свои предпочтения в музыке. Девушка под ником BeckyKillinit отметила, что изменяющий партнер внезапно может начать жаловаться на аллергию и зуд в районе шеи – чтобы найти способ объяснить следы от поцелуев.

Пользовательница Acidic_Blonde добавила, что об измене может сигнализировать и новообретенная привычка партнера заряжать смартфон или другой гаджет экраном вниз.

Напомним, ранее сексолог объяснила, почему женщины идут на измену. До этого эксперты рассказали, как можно распознать в человеке склонность к изменам.



