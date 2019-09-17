Ученые рассказали, чем опасен для здоровья страстный секс

Секс. Иллюстративное фото / Superbrunetka

Бразильские ученые закончили долгое исследование, в ходе которой определили самую опасную позу для занятий сексом.

Об этом сообщается в специализированном издании университета Рио-де-Жанейро. По данным ученых, чаще всего травмы получают мужчины (41%) по время секса на четвереньках. 25,5% – во время секса в миссионерской, а в 10 % случаев − когда женщина оседлывает мужчину (поза "наездницы").

Напомним, ранее в Сети рассказали, каких секс-кукол больше всего вожделеют мужчины. До этого ученые выяснили природу женских стонов и криков во время секса.

