Доктор Комаровский назвал табу в острый период бронхита

В восстановительный период бронхита можно делать гимнастику или зарядку, поделился кандидат наук.
Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что в острый период бронхита детям нельзя делать зарядку или гимнастику.
Зарядка и гимнастика не противопоказаны в восстановительный период бронхита и не помешают выздоровлению, написал эксперт на своей странице в Instagram.
Доктор Комаровский отметил, что для детей, которые болеют бронхиальной астмой, разработано много комплексов дыхательной гимнастики.
"В остром периоде болезни, когда ребенку плохо, когда он задыхается - естественно никаких зарядок и никакой гимнастики не существует", - добавил медик.
Ранее Евгений Комаровский поделился, что в первые дни инфекционных болезней нельзя делать массаж. Врач отметил, что человеку однозначно не нужен массаж, если от начала его болезни прошло менее пяти дней.