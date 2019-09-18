В Сети выкатили список самых необычных и извращенных секс-привычек

Секс. Иллюстративное фото / https://ipne.ws

Пользователи популярного интернет-портала Reddit устроили обсуждения самых странных и необычных секс-привычек, с которыми им пришлось сталкиваться. Вскорости тред набрал 13 тысяч комментариев и 39 тысяч лайков.

Пользователь stealingfirst рассказал о друге, который любил резать и получать порезы во время секса. Ему было приятно получать и оставлять порезы во время интимной близости. Ruser777 заявил о том, что девушка его приятеля не любит заниматься сексом, пока не выпьет спиртного как следует.

Читайте также"Секс и прогулки": топ-6 привычек, продляющих человеческую жизньКак рассказал пользователь woolmittensarewarm, однажды ему коллега отправил e-mail в котором предложил секс со своей супругой. Сам он собирался наблюдать за процессом.

Юзер Link-to-the-Pastiche рассказал о знакомой паре, которая часто играет в "Мою изнуренную некрофилию". Мужчина просит возлюбленную как следует намокнуть под ледяным душем, а затем неподвижно лечь на кровать, изо всех сил изображая труп. Ну а затем следует секс.

Юзер thedavcarcol рассказал о школьной подруге, которая после секса снимала с пенисов парней презервативы и складывала их в пакет под кроватью.

Напомним, ранее ученые рассказали, как распознать в человеке склонность к изменам. До этого в Сети рассказали, как уличить партнера в сексе на стороне.