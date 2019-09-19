Ученые рассказали, можно ли скинуть вес с помощью секса

Секс. Иллюстративное фото / https://icanworkout.me

Регулярный секс никак не может качественно заменить диету и занятия в тренажерном зале.

Соответствующее сообщение опубликовал глянцевый журнал Men`s Health со ссылкой результаты исследования из New England Journal of Medicine. По данным ученых мужчина в возрасте 30+ и весом 80 кг сжигает всего 21 калорию во время секса. В целом же представители "сильного пола" сжигают от 18 до 24 калорий.

Читайте такжеУчительница занялась сексом с учеником, соблазнив его порно"Если замерять сердцебиение при типичных оргазмах, которые продолжаются от 10 до 60 секунд, вы можете рассчитывать на максимум 4 калории, потерянные во время оргазма", − заявили исследователи.

Однако, по словам ученых, несмотря на то, что оргазмы не способны сжечь кучу калорий, они способны снимать боль, помогает с бессоницей, улучшают способность к общению и поднимают настроение.

Напомним, ранее медики рассказали, как можно похудеть благодаря сексу. До этого ученые опровергли популярный миф о сексе.