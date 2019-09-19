Названы неожиданные причины усиления выпадения волос

Курение провоцирует усиление выпадения волос, сообщила Ульяна Супрун / Freepik

Бывшая и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что у женщин выпадение волос может усиливаться из-за ряда факторов.

Волосы могут интенсивнее выпадать из-за длительного пребывания на солнце, из-за курения и в связи с возрастом, написала экс-чиновница на своей странице в Facebook.

По ее данным, потерю волос может провоцировать высокий уровень глюкозы в крови натощак, анорексия или булимия, аутоиммунные болезни, дисфункция щитовидной железы, длительная антибиотикотерапия.

Супрун добавила, что усиление выпадения волос возможно из-за трихотиломании - во время нее люди постоянно скребут кожу головы, дергают волосы и накручивают на пальцы, и из-за инфекционных болезней, особенно сифилиса.

Ранее диетолог Светлана Фус предупредила, что к выпадению волос приводит частое применение чая для похудения. Эксперт отметила, что нельзя похудеть за счет специального чая.