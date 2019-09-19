Как сохранить молодость: врач назвала единственный действенный компонент

Молодость помогает сохранить витамин А (ретиноиды), сообщила дерматолог / Фото: estet-portal.com

Дерматолог Светлана Якубовская сообщила, что борьба с морщинами должна включать в себя ряд шагов, в частности, применение разных кремов.

Единственный доказано эффективный ингредиент для замедления появления морщин - витамин А (ретиноиды), рассказала врач Здоровью 24.

Также медик посоветовала, как бороться с морщинами - круглый год пользоваться солнцезащитными и увлажняющими кремами.

"Невозможно сохранить молодость кожи и не защищаться от солнца! Нужно использовать весной/летом spf 30-50 и выше, осенью-зимой - от 15", - отметила эксперт.

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"Добавьте средства с витамином А (ретиноиды). Это единственный доказано эффективный ингредиент, замедляющий появление морщин", - сказала дерматолог.

Ранее пластический хирург Андрей Якобчук говорил, что профилактикой старения необходимо заниматься с 20 лет - очень мягко и плавно. Врач подчеркнул, что при правильном уходе в 40-50 лет можно выглядеть на 25.