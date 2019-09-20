"Метеопилой" по сосудам: как пережить перепады давления с 20 сентября

"Метеопила" взрежет головными болями – как снизить метеозависимость с 19 сентября 2019 / Фото likar.info

Украинцы страдают от влияния "барической пилы". Это перепады атмосферного давления. У людей метеозависимых такие перепады зачастую усиливают головные боли, провоцируют сонливость и скачки давления.

Вскоре усугубят ситуацию со здоровьем и магнитные возмущения, которые ожидаются 22-23 сентября. Сама же магнитная буря придушит Землю чуть позже: магнитная буря 27 сентября 2019 станет сильнейшей за последнее время (6 баллов или уровень G2). Так что небольшие магнитные колебания сегодня и в ближайшие дни – это просто слабенькая "репетиция" предстоящего "апокалипсиса сосудов".

Пока же украинцы больше жалуются на синоптические нападки.

Читайте такжеЗаморозки и штормовой ветер: синоптик предупредила о погодных сюрпризахПогода в Украине в последнее время не радует теплом: прогноз погоды Киеву обещает первые заморозки уже на этой неделе. То есть погода с 19 сентября в Киеве и Украине обещает очередной "заскок" холодов. Причем что из-за ветра и влажности температура "за бортом" уже ощущается ниже реальной – минимум на 3-4 градуса.

Потепления в Украине раньше понедельника ждать не стоит. Но принесенный им перепад температур рискует только усугубить проблемы со здоровьем.

Симптомы от "метеопилы" следующие:

головная боль (необязательно сильная, но зачастую выматывающая),

повышение артериального давления,

слабость без видимых причин (например, в отсутствие физнагрузок),

тошнота,

учащение приступов стенокардии (любые скачки атмосферного давления – как при магнитных бурях, так и при скачках погодных температур – в первую очередь влияют на людей с проблемами с сердцем и сосудами).

Врачи уже напомнили, что побороть метеозависимость невозможно – можно лишь снизить метеозависимость.

Читайте такжеКатастрофа для сосудов: как помочь себе при магнитных буряхВ частности, ведущая научная сотрудница Института профилактической медицины Ольга Молчанова советует при головной боли от метеозависимости, а также при других симптомах:

просто больше лежать – желательно немного приподняв ноги (можно положить их на подушку);

пить черный (не зеленый) чай с мятой – чтобы расслабить и успокоить сосуды, натуральные соки и морсы – для насыщения организма нужными микроэлементами и минеральными веществами;

постараться выспаться;

побольше гулять на воздухе и не отказываться от спорта (исключение – длительные кардионагрузки);

отказаться от излишества в еде и алкоголе, также ограничить курение.

А если говорить про таблетки при метеозависимости, то неврологи для профилактики рекомендуют принимать сердечно-сосудистые препараты в такие дни.