Ученые рассказали, как нужно бороться с зависимостью от секса

В общем, для всех гиперсексуалов и нимфоманок хорошая новость - их зависимость от интима вполне укротима.
Очень много мужчин и женщин страдают от сексуальной зависимости. По данным ученых, чаще всего не могут без интима те люди, которые перенесли ранее серьезную психологическую травму.
Как сообщает портал WomanHit, корень проблемы лежит в том, что во время секса тело вырабатывает гормон, который помогает справляться с болевыми ощущениями, передает WomanHit.
Ученые утверждает, что довольно часто от гиперсексуальности страдают люди, которые с детства сталкиваются с непониманием или неприятием родителей. Потом, во взрослом возрасте, такие люди подсознательно ищут в каждом, кто встречается на их пути, в том числе и в сексуальном плане.
Читайте такжеСообразить на троих: лучшие позы и нужные правила для группового сексаДалее, с трудом переносят сексуальное воздержание люди, которые часто страдают от стресса. Интимные приключения помогают справиться с вырабатываемыми в стрессовом состоянии гормонами адреналином и кортизолом, мешающими расслабиться.
Специалисты составили небольшое список рекомендаций, которые могут помочь людям обуздывать свою зависимость от секса:
- научиться контролю своих желаний;
- принимать как есть свое тело, сексуальность и ощущения;
- понять, чего нужно вашим гормонам от секса;
- научиться справляться со стрессом другими способами, например, найти, трудозатратным хобби.
Напомним, ранее в Сети выкатили список самых необычных и извращенных секс-привычек. Ученые рассказали, как распознать в человеке склонность к изменам.
https://glavred.info/science/10100189-nazvany-produkty-kotorye-nelzya-est-pered-seksom.html