Ученые рассказали, как нужно бороться с зависимостью от секса

Сексуальная зависимость / Beautytime

Очень много мужчин и женщин страдают от сексуальной зависимости. По данным ученых, чаще всего не могут без интима те люди, которые перенесли ранее серьезную психологическую травму.

Как сообщает портал WomanHit, корень проблемы лежит в том, что во время секса тело вырабатывает гормон, который помогает справляться с болевыми ощущениями, передает WomanHit.

Ученые утверждает, что довольно часто от гиперсексуальности страдают люди, которые с детства сталкиваются с непониманием или неприятием родителей. Потом, во взрослом возрасте, такие люди подсознательно ищут в каждом, кто встречается на их пути, в том числе и в сексуальном плане.

Читайте такжеСообразить на троих: лучшие позы и нужные правила для группового сексаДалее, с трудом переносят сексуальное воздержание люди, которые часто страдают от стресса. Интимные приключения помогают справиться с вырабатываемыми в стрессовом состоянии гормонами адреналином и кортизолом, мешающими расслабиться.

Специалисты составили небольшое список рекомендаций, которые могут помочь людям обуздывать свою зависимость от секса:

- научиться контролю своих желаний;

- принимать как есть свое тело, сексуальность и ощущения;

- понять, чего нужно вашим гормонам от секса;

- научиться справляться со стрессом другими способами, например, найти, трудозатратным хобби.

Напомним, ранее в Сети выкатили список самых необычных и извращенных секс-привычек. Ученые рассказали, как распознать в человеке склонность к изменам.

https://glavred.info/science/10100189-nazvany-produkty-kotorye-nelzya-est-pered-seksom.html