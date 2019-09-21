Подготовка к самоубийству: психолог назвала главные сигналы

Несколько сигналов свидетельствуют о том, что человек готовится к суициду, сообщила психолог / gosnovosti.com

Есть несколько сигналов, которые свидетельствуют о том, что человек готовится к суициду - самоубийству, и главные из них - депрессия, грустное или подавленное настроение.

В день совершения самоубийства человек нередко выглядит жизнерадостным, рассказала медицинский психолог и суицидолог Наталья Бугаева в эфире ObozTV.

Собеседница отметила, что предвестником суицида может быть изменение поведения, например, если общительный человек замыкается, а замкнутый - расширяет круг общения.

Психолог добавила, что тревожными сигналами также являются прослушивание грустной музыки, посещение депрессивных сайтов, стремление к уединению, чтение депрессивной литературы, раздаривание любимых вещей и примирение с врагами.

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