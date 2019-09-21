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Эксперт рассказала, от чего появляются растяжки и как их убрать

21 сентября 2019, 04:01

Чаще всего растяжки появляются после родов или после резкого набора веса.

Можно ли убрать растяжки, рассказала эксперт / medikforum.ru

По статистике, 50-90% женщин сталкиваются с проблемой растяжек на своем теле. Как только прекрасная половина человечества не пытается от них избавиться: разнообразные крема от растяжек, масла, массаж. Но они не спасут от возникновения  растяжек – лишь помогу улучшить состояние кожи, отметила диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова.

На своей странице в Instagram эксперт отметила, что растяжки не опасны для здоровья и несут в себе только косметический дефект.

По словам Комиссаровой, на возникновение растяжек влияют несколько факторов:

Вес женщины: при высоком весе выше риск повышения растяжек.

Возраст: чем младше, тем вероятнее появление растяжек.

Генетика: если ваша кожа склонна к появлению растяжек, то хоть чем не мажься, они обязательно возникнут.

Многоплодная беременность.

Предотвратить растяжки практически невозможно, но можно, например, не худеть на голодных диетах на 10 кг за месяц.

Как убрать растяжки

Бороться с растяжками – довольно сложная и кропотливая затея, полностью их убрать невозможно – реально лишь уменьшить их видимость.

"Нет ни одного метода, которой показал бы высшую степень доказанного эффекта, однако наибольшую эффективность показало лазерное удаление растяжек, это уменьшало их видимость на 50-70%. Любите себя, небольшой кожный дефект не должен мешать вашему качеству жизни", - уверяет эксперт.

Ранее диетолог раскрыла секрет, как похудеть, чтобы не обвисла кожа.

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