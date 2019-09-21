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Заболеть может каждый: названа главная причина рака

21 сентября 2019, 01:56

Ученые проанализировали более 100 тысяч случаев заболеваняи раком.

Исследования рака
Исследования рака / Reuters

Загрязнение питьевой воды могло стать причиной тысяч случаев заболевания раком. Такое заключение сделали американские ученые, сообщает издание Нeliyon.

Так, исследователи с 2010 по 2017 год проанализировали более 100 000 случаев рака в США, причиной которых могло быть воздействие канцерогенных химических веществ в водопроводной воде. При этом наибольшую опасность для здоровья человека представляет мышьяк, побочные продукты дезинфекции и радиация

Стоит отметить, что это первая попытка ученых проанализировать совокупное влияние загрязнителей на здоровье человека. Ранее оценивалось влияние отдельных веществ на развитие раковых опухолей.

Напомним, что российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая по данным СМИ находится в больнице, могла заболеть раком из-за генетической предрасположенности.

вода исследование рак
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