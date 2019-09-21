Заболеть может каждый: названа главная причина рака

Исследования рака / Reuters

Загрязнение питьевой воды могло стать причиной тысяч случаев заболевания раком. Такое заключение сделали американские ученые, сообщает издание Нeliyon.

Так, исследователи с 2010 по 2017 год проанализировали более 100 000 случаев рака в США, причиной которых могло быть воздействие канцерогенных химических веществ в водопроводной воде. При этом наибольшую опасность для здоровья человека представляет мышьяк, побочные продукты дезинфекции и радиация

Стоит отметить, что это первая попытка ученых проанализировать совокупное влияние загрязнителей на здоровье человека. Ранее оценивалось влияние отдельных веществ на развитие раковых опухолей.