Шалить и баловаться: топ-3 сексуальных игрушек, которые зажгут былую страсть

Секс / ТСН

Довольно часто в парах, которые живут долго вместе, пропадает былая сексуальная страсть.

Но, как утверждают сексологи, заново разжечь угли былого секса помогают специальные интимные игрушки, сообщает портал Passion и публикует топ-3 самых удобных таких девайсов.

Гаджет №1. Мини-вибратор. Очень удобный гаджет для интимных ласк. С виду - вообще безделица, но незаменимая для стимуляцияя шеи, сосков, внутренних поверхностях бедер и области вагины.

Гаджет №2. Виброяйцо с дистанционным управлением.Его специально сделали для "заныривания" во влагалище. Тем не менее, баловаться с ним лучше всего в паре, доверим пульт партнеру. Чтобы тот менял режимы или неожиданно включав вибрацию, вызывая у спутницы сексуальные судороги.

Гаджет №3. Анальная пробка. Несмотря на прямо-таки грязную репутацию, в последние годы тяга у людей у анальному сексу постоянно увеличивается. Но "прочистка дымохода" немыслима без подготовки. Анальная пробка же помогает привыкать к инородному телу в заднем проходе. Кроме того, обычный вагинальный секс с такой пробкой, как правило, получается гораздо более ярким и впечатляющим. Из-за того, что мужчина чувствует через перегородку секс-игрушку и из-за того, что с использованием пробки сужается влагалище (и гораздо сильнее охватывает пенис)



Напомним, ранее в Сеть выложили топ-5 лучших поз для секса с игрушками. До этого была опубликована инструкция по созданию секс-игрушек в домашних условиях.