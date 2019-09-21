Эксперт назвала важное правило относительно пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки категорически нельзя повторно использовать, посоветовала эксперт / Вокруг света

Эксперт по качеству и безопасности продуктов питания, профессор Елена Сидоренко сообщила, что полиэтиленовые бутылки и бутыли категорически нельзя повторно использовать, поскольку входящие в их состав, в частности, опасные канцерогены (фталаты) очень легко попадают в воду или другие напитки.

Из-за механических повреждений полиэтиленовой тары содержащиеся в ней химические вещества легко переходят в жидкость, рассказала эксперт в эфире ObozTV.

Собеседница отметила, что лучше отдавать предпочтения напиткам, разлитым в стеклянную тару.

"От повторного использования (пластиковой тары - Ред.) категорически нужно отказаться. Там происходят механические повреждения, нарушается химически-инертное покрытие, которое защищает от перехода химических веществ (в жидкость - Ред.)", - сказала эксперт.

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