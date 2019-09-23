Гнев и ярость светила: на украинцев обрушится мощнейшая магнитная буря

В октябре украинцы ощутят на себе воздействие магнитных бурь

В конце следующей недели, с 27 по 29 сентября, в Украине ожидается мощная магнитная буря.

Так, в пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, ожидается буря уровня G2, затем в воскресенье она ослабится до уровня G1.

Как свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в конце месяца, 30 сентября, буря немного утихнет.

Вместе с тем в октябре украинцы также ощутят на себе воздействие магнитных бурь. Возбуждение магнитосферы будет ощущаться в самом начале месяца - 2 октября.

Как известно, в дни магнитных бурь сложнее всего приходится метеочувствительным людям, поскольку симптомы могут давать о себе знать.При этом вероятны ухудшения настроения, ощущение подавленности, общая слабость. Также могут случаться вспышки гнева.

Для того, чтобы самочувствие не ухудшилось, врачи советую пить больше воды, больше есть фруктов и овощей, гулять на свежем воздухе, а также избегать стрессовых ситуаций.

Читайте такжеЗемлю накрыла сильнейшая магнитная буря: ученый предупредил об опасностяхПри этом медики также советуют за несколько дней до начала магнитных бурь исключить из рациона сладкое и жареное – такая пища влияет на метаболизм, может сгущать кровь и снижать стрессоустойчивость.

Во время магнитных бурь "сбивается" гормональный фон, а привычка ложиться спать после 2 часов ночи и много пользоваться гаджетами только усугубляет эту проблему.

Напомним, по словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала эксперт.