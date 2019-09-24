Лунный календарь лечения зубов на октябрь 2019: благоприятные дни

Лунный календарь здоровья на октябрь 2019 – когда лучше лечить зубы в октябре / Стоматология

Когда максимально безопасно лечить зубы в октябре 2019, подскажет лунный календарь лечения зубов 2019.

Сразу стоит уточнить, что неотложная помощь на то и неотложная, чтобы не затягивать с походом к врачу. Риск дождаться осложнений в случае с острой болью выше – чем риск от операции "не в те лунные сутки".

Лечение же зубов по лунному календарю 2019 назначают для профилактических работ: пломбы при кариесе (когда уже повреждена эмаль, но сам зуб еще не особо беспокоит), установка мостов, профессиональная чистка зубов и пр. Лунный календарь здоровья 2019 в таких случаях подскажет благоприятные дни, когда влияние Луны на организм человека (в частности, на "приливы и отливы" крови в организме человека) самое благоприятное. Это подстрахует от неприятных кровотечений, фантомных болей во время и после стоматологического лечения, нервных заболеваний – и ускорит процесс выздоровления в целом.

Читайте такжеДля здоровья и счастья: стрижка по лунному календарю на сентябрь 2019Именно из-за повышенной опасности кровотечения, спровоцированного Луной, стараются не назначать стоматологические операции на новолуние и полнолуние (а также за сутки-трое до и после этого астрономического события).

В каких знаках Луны нельзя лечить зубы

Любое серьезное лечение зубов стараются не назначать на период растущей Луны.

Согласно лунному календарю лечения зубов, нельзя лечить зубы (удалять их или лечить челюсть) на растущей Луне, и когда Луна находится в знаках Тельца, Овна и Козерога: высок риск последующих осложнений.

Если предстоит операция, затрагивающая челюсть (к примеру, удаление зуба или установка моста), то ее рекомендуется назначить на период убывающей Луны (оптимальнее всего – на начало последней четверти). Очень хорошо, если Луна при этом будет в знаке Весов, Рака и Скорпиона.

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Лунный календарь лечения зубов на октябрь 2019: благоприятные дни

Самые благоприятные дни для лечения зубов в октябре 2019:

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября: с 17-го числа начинается убывающая фаза Луны – организм начинает легче переносить боль и лучше борется с любой возможной инфекцией, а с 20 октября Луна перебирается в знак Рака, с 26-го – в знак Весов.

Самые неблагоприятные дни для лечения зубов в октябре 2019:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31 – 14 октября будет полнолуние, а 28-го – новолуние. К тому же 5-6 числа растущая Луна будет в Козероге, 12-14-го – в Овне, а 15-16-го – в Тельце.

В целом, в любом месяце, как гласит лунный календарь здоровья 2019, операции и лечение лучше назначать на 6, 16, 24 и 28-е лунные сутки и, по возможности, отказаться от любого хирургического вмешательства в организм в 9, 15, 19, 23 и 29-е сутки. Еще раз повторимся, что это не касается срочных операций: в этом случае к врачу необходимо обращаться немедленно.