Еда – наркотик: эксперт рассказала, как справиться с пищевой зависимостью

Нутрициолог рассказала, как справиться с пищевой зависимостью / pohudejkina.ru

Зависимость от сладкой и жирной пищи поощряется нашим организмом не просто так. Это инстинкт, так как мозг ежедневно потребляет примерно 20% всей энергии, поступающей в организм, в основном, в виде глюкозы.

Нутрициолог София Рожко на своей странице в Instagram пояснила, что сладкая и жирная пища мало чем отличается от наркотической зависимости, и она даже включена в последний просмотр психиатрических заболеваний (DSM-5), как зависимость от веществ (substance used disorder).

"Вот перечень вопросов по анкете разработанной исследователями из Йельского университета, которые помогут понять есть ли у вас признаки зависимости от еды. Поставьте + если вы:⠀

Едите больше, чем планировали, когда потребляете определенные виды блюд

Продолжаете потреблять определенную пищу даже когда не голодны?

Едите до состояния, когда чувствуете себя плохо?

Чувствуете вину, тревожность после того как съели определенные продукты?

Едите больше, чтобы почувствовать наслаждение или ослабить негативные эмоции?", - написала Рожко.

Эксперт дала несколько рабочих советов, которые позволят значительно упростить отношения с едой:

Создайте список продуктов, которыми вы склонны злоупотреблять. Это триггерные продукты и их нужно полностью избегать. Готовьте сами. Так вы сможете контролировать количество и качество, а также получить удовольствие от процесса. Создайте список мест, где вы склонны переедать, особенно жирной и сладкой пищей. Старайтесь избегать этих мест, особенно, когда голодны. Аналогично создайте список мест, где есть полезная и вкусная еда. Если вы голодны или не хотите готовить – идите есть туда. Каждый раз, когда вы хотите что-то съесть – задумайтесь: вы действительно голодны или это желание просто вызвано аппетитом.

Кроме того, София призывает обращаться к специалистам, если самостоятельно побороть зависимость не получается.

"Преодоление зависимости от пищи – это длительный процесс, но с ним можно справиться", – говорит Рожко и поясняет, что в этом вопросе важно работать в команде специалиста по питанию и психолога, чтобы исключить другие причины зависимости.

Ранее эксперт назвала причины появления пищевой зависимости.