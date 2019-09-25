Еда – наркотик: эксперт рассказала, как справиться с пищевой зависимостью

Сладкая и жирная пища мало чем отличается от наркотической зависимости, считает нутрициолог.
Зависимость от сладкой и жирной пищи поощряется нашим организмом не просто так. Это инстинкт, так как мозг ежедневно потребляет примерно 20% всей энергии, поступающей в организм, в основном, в виде глюкозы.
Нутрициолог София Рожко на своей странице в Instagram пояснила, что сладкая и жирная пища мало чем отличается от наркотической зависимости, и она даже включена в последний просмотр психиатрических заболеваний (DSM-5), как зависимость от веществ (substance used disorder).
"Вот перечень вопросов по анкете разработанной исследователями из Йельского университета, которые помогут понять есть ли у вас признаки зависимости от еды. Поставьте + если вы:⠀
- Едите больше, чем планировали, когда потребляете определенные виды блюд
- Продолжаете потреблять определенную пищу даже когда не голодны?
- Едите до состояния, когда чувствуете себя плохо?
- Чувствуете вину, тревожность после того как съели определенные продукты?
- Едите больше, чтобы почувствовать наслаждение или ослабить негативные эмоции?", - написала Рожко.
Эксперт дала несколько рабочих советов, которые позволят значительно упростить отношения с едой:
- Создайте список продуктов, которыми вы склонны злоупотреблять. Это триггерные продукты и их нужно полностью избегать.
- Готовьте сами. Так вы сможете контролировать количество и качество, а также получить удовольствие от процесса.
- Создайте список мест, где вы склонны переедать, особенно жирной и сладкой пищей. Старайтесь избегать этих мест, особенно, когда голодны.
- Аналогично создайте список мест, где есть полезная и вкусная еда. Если вы голодны или не хотите готовить – идите есть туда.
- Каждый раз, когда вы хотите что-то съесть – задумайтесь: вы действительно голодны или это желание просто вызвано аппетитом.
Кроме того, София призывает обращаться к специалистам, если самостоятельно побороть зависимость не получается.
"Преодоление зависимости от пищи – это длительный процесс, но с ним можно справиться", – говорит Рожко и поясняет, что в этом вопросе важно работать в команде специалиста по питанию и психолога, чтобы исключить другие причины зависимости.
Ранее эксперт назвала причины появления пищевой зависимости.