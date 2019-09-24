Обнаженкой по психике: сотни голых людей искупались в ледяном море - фото 18+

Сотни голых граждан Великобритании устроили голый забег с купанием в Северном море - в поддержку благотворительного фонда по охране психического здоровья Mind.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Daily Mirror.

По предварительным данным, всего раздеться, пробежаться и искупаться в ледяном воде решились около семи сотен человек. Их всех после мероприятия покормили горячим шашлыком.

"Вокруг было так много веселья, улыбок, объятий. Было здорово за всем этим наблюдать. Идея акции состояла не в том, чтобы просто раздеться. Люди шли на авантюру и делились друг с другом эмоциями", − заявил организатор мероприятия Джекс Хиггинсон.

Напомним, ранее обнаженная девушка прервала футбольный матч в Голландии.

Позднее шестеро голых людей пробежали по Крещатику в сторону Майдана Независимости в Киеве.