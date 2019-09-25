Психологи выяснили, какое по счету свидание кончается сексом

Секс. Иллюстративное фото / newsru.co.il

Секс на первом свидании, довольно долго время бывший в порядке вещей, на данный момент практически ушел в прошлое.

С таким заявлением после долгого исследования выступила группа специалистов-психологов из Великобритании, сообщает портал Metro.

По их данным, на востоке страны большинство опрошенных считают "наилучшим для секса" пятое свидание. А вот жители столицы, Лондона, чаще всего, впервые занимались сексом на двенадцатом свидании. К слову, именно тогда женщины, по статистике, признаются мужчинам в любви.

Представители же "сильного пола" немногим более решительны и чаще выбирали для признания в любви одиннадцатое свидание.

Напомним, ранее ученые рассказали, стоит ли заниматься сексом на первом свидании. До этого ученые рассказали, что превращает в секс-маньяков мужчин