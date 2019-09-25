Интим на продажу: эксперты рассказали, почему женщины любят секс с богатыми мужчинами

Секс. Иллюстративное фото / Kluchnikov

Оказывается, есть четкий фактор, толкающий на секс с обеспеченными мужчинами.

Как сообщают западные специализированные СМИ, фактор установили итальянские эксперты-сексологи. По их словам, женщины соглашаются на секс с богатыми из-за чувства удовлетворения от уже полученных и потенциальных подарков.

Более того, чем выше положение в обществе дамы, тем выше задранная нею планка для сексуальных партнеров.

"Вряд ли женщина вступит в отношения с мужчиной, социально-экономический статус которого ниже ее собственного", – заявили они.

Напомним, ранее ученые рассказали, как по походке вычислить страстную в сексе женщину. До этого эксперты рассказали, как женщинам легко достичь оргазма во время секса.