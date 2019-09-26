Ученые рассказали, как по походке распознать в мужчине хорошего любовника

Мужчины. Иллюстративное фото / http://comode.kz

По тому, насколько широкий шаг и насколько тверда походка, можно определить состоятельность мужчины как любовника.

К такому выводу после долгих исследований пришла группа ученых из Университета Хиросаки (Япония). Всего в проекте принимали участие 324 мужчины-волонтера.

Оказалось, что способность долго заниматься сексом и хорошая потенция значительно выше у тех мужчин, чей шаг - широкий относительно роста.

Некоторые из ученых предполагают, что не сталкивающиеся с эректильной дисфункцией мужчины чувствуют уверенность в себе. Поэтому якобы они и шагают широко и уверенно..

Напомним, ранее группа ученых рассказали, как по походке вычислить страстную в сексе женщину. До этого они поведали, как паре без особого труда достичь двойного оргазма.