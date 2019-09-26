Ученые рассказали, как по походке распознать в мужчине хорошего любовника

Оказывается, мужская походка и способность качественно и долго заниматься сексом прямо связаны.
По тому, насколько широкий шаг и насколько тверда походка, можно определить состоятельность мужчины как любовника.
К такому выводу после долгих исследований пришла группа ученых из Университета Хиросаки (Япония). Всего в проекте принимали участие 324 мужчины-волонтера.
Оказалось, что способность долго заниматься сексом и хорошая потенция значительно выше у тех мужчин, чей шаг - широкий относительно роста.
Некоторые из ученых предполагают, что не сталкивающиеся с эректильной дисфункцией мужчины чувствуют уверенность в себе. Поэтому якобы они и шагают широко и уверенно..
Напомним, ранее группа ученых рассказали, как по походке вычислить страстную в сексе женщину. До этого они поведали, как паре без особого труда достичь двойного оргазма.