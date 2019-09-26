Медики назвали полезные привычки, приносящие только вред здоровью

Вода / Вокруг света

Некоторые привычки, которые многие люди считали полезными, оказались далеко не такими. Так, во многих привычках скрываются негативные качества, приносящие вред организму.

Всеми любимые солнцезащитные средства могут оказхаться вредными. Косметологи сходятся во мнении, что необходимо защищать кожу от солнца, но чтобы выбрать безопасное средство необходимо внимательно изучить его состав. Так, наиболее опасными являются следующие компоненты:

РАВА, Ethylhexyl dimethyl Para-aminobenzoic Acid (PABA) – потенциальный концераген;

Benzophenone-3 (Oxybenzone) сильный аллерген;

Benzophenone-4 - аллерген;

Butyl Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone или Parsol 1789) – вызывает дерматит;

Octocrylene – аллерген;

Cerium oxide.

Разгрузочные дни для обычного человека приводят к ослаблению иммунитета. В то же время, при отравлениях снижение получаемых калорий имеет определенную эффективность.

Стакан воды перед едой также не несет особой пользы. Холодная вода может навредить процессу пищеварения, поэтому если и пить воду, то хотя бы теплую.

Ежедневные спорт сильно "изнашивает" организм, поэтому очень важно чередовать тренировки с восстановительным отдыхом.

Антибактериальные гели приводят к ослаблению организма, и как следствие любая инфекция может привести к тяжелым заболеваниям. Кроме того, любимые антисептики приводят к быстрому старению рук и ухудшению состояния кожи.

С детства бабушки и мамы твердили, что нужно сидеть с идеально ровной спиной, чтобы не испортить осанку. В свою очередь, медики воспротивились данному утверждению и рекомендуют сидеть немного сгорбившись или использовать ортопедические кресла, потому что нахождение долгое время в таком положении ведет к излишней нагрузке на позвоночник.