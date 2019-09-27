Дезодорант vs антиперспирант: что выбрать для борьбы с потом

Борьба с потом / gettyimages

Популярные среди украинцев дезодоранты и антиперспиранты при неправильном использовании могут навредить здоровью. Для того, чтобы правильно использовать косметические средства, врач-дерматовенеролог Алексей Едемский предлагает разобраться, чем же они различаются.

Так, дезодорант помогает предотвратить размножение бактерий на коже, которые провоцируют неприятный запах. Данные средства могут быть эффективны при умеренном потоотделении. При этом антиперспиранты борются с выделением пота и их рекомендуют применять при излишнем потоотделении, передает Новости Ю.

Кроме того, дезодоранты действуют около шести часов и его можно использовать каждый день. В свою очередь, антиперспиранты необходимо использовать раз в 3-10 суток, а нем каждый день, потому что выделение пота блокируется с помощью солей алюминия и частое применение косметического средства может привести к неприятным последствиям.

При использовании дезодорантов и антиперспирантов необходимо помнить:

наносить средства необходимо исключительно на чистую кожу после душа;

применять дезодоранты и антиперспиранты после эпиляции нельзя около суток;

нельзя наносить косметические средства на поврежденную или раздраженную кожу;

перед физическими нагрузками нежелательно использовать антиперспирант;

лучше использовать средства с низким сроком годности, потому что в них меньше консервантов, которые также плохо влияют на организм;

наличие волос в подмышечных впадинах усиливает рост микроорганизмов, что увеличивает запах пота.