Доктор Комаровский развеял миф относительно спорта и роста

Спорт не влияет на рост, утверждает Евгений Комаровский / Скриншот

Врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский развеял миф относительного того, что спорт влияет на рост - из-за борьбы и пауэрлифтинга ребенок не будет низким, а благодаря баскетболу - не станет высоким.

На рост спорт не влияет, другой вопрос в том, что для достижения высоких результатов в каждом отдельном виде спорта нужно иметь конкретные врожденные особенности организма, рассказал эксперт в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Доктор Комаровский добавил, что в спорте "происходит естественный отбор".

"…заниматься конкретным спортом для себя вы можете сколько угодно, но если вы хотите стать олимпийским чемпионом, вообще - добиться в этом спорте серьезных результатов, то вам должно повезти генетически. Вы должны быть рождены для этого вида спорта", - отметил он.

Медик добавил, что, например, гибкость суставов, растяжимость связок, - генетически очень-очень разные. "У кого эта растяжимость, эта гибкость недостаточны - никогда не добьются серьезных успехов в гимнастике", - подчеркнул врач.

Комаровский сказал, что выраженность, способность вестибулярного аппарата реагировать на окружающую среду, конечно же, тренируется, но также наследуется генетически.

"Поэтому, если это вот - не повезло с этим, у вас не будет шансов стать чемпионом мира по акробатике и так далее, и так далее. Главное, на что я хочу обратить внимание, - баскетбол не делает человека высоким…", - утверждает эксперт.

Ранее Евгений Комаровский развенчал миф о том, что маленьким детям нельзя носить бейсболку из-за негативного влияния на зрение. Врач сообщил, что бейсболка не наносит вред и выступает в роли щита.